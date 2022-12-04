«Дети плакали и пытались спасти»: в поселке Верхнеуральского района прямо возле школы отравили чипированных собак

Бездомные псы были дружелюбны и чипированы.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Зоозащитники поселка Межозерный Верхнеуральского района находятся в шоковом состоянии. Мужчина отравил бездомных собак, которые были чипированы и прикормлены возле школы. За мучительной смертью наблюдали дети, которые возвращались с учебы.
— Собаки умирали на глазах у детей, которые шли с занятий, — рассказала КП-Челябинск волонтер их Межозерного Екатерина. — Некоторые дети помогали нам спасать животных. Умирали долго в конвульсиях. Собаки были чипированы, стерилизованы и мы их кормим, лечим и заботимся о них.
По словам волонтеров, которые обратились в редакцию, чтобы придать огласке этот случай жестокого обращения с животными, сообщили, что трагедия произошла днем 2 декабря. Они написали заявление в полицию.
— Сегодня наш заявитель звонил следователю, — раскрыла подробности волонтер. — Ей ответили, что уже знают, кто это сделал, нам имя не назвали.
В Челябинской области запрещено усыплять бездомных животных, по номым правилам, которые вступили в силу в 2020 году, животных отлавливают, чипируют и возвращают в на прежнее место обитания. Однако случаи укусов регистрируются и после стерилизации собак.
Вместе с этим участились случаи и жесткого обращения с животными. В феврале 2022 года в поселке Аэропорт нашли тела собак со следами от пуль. А в апреле живодер облил бездомного пса кислотой. Мужчину задержали.
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