«Это был расстрел»: в Челябинске нашли тела собак со следами от пуль

Фото: Татьяна Фекличева / ВКонтакте

Возле челябинского поселка Аэропорт обнаружили два собачьих тела. На замороженных трупах видны следы, напоминающие раны от выстрелов. По словам зооактивистов, это местные собаки. Они жили неподалеку в лесу. Их прикармливала жительница поселка.

— Недавно произошел вопиющий случай! В районе аэропорта были расстреляны несколько собак, которые вообще не имеют никакого отношения к городу, они жили сами по себе в лесу, их кормила женщина, душу в них вкладывала. А какие-то упыри просто приехали и «поставили крест» на жизнях тех, кто верил в человека, — сообщила зооактивистка Татьяна Фекличева.

В снегу возле тел виднеются следы от снегохода. Волонтеры предполагают, что кто-то приехал и намеренно расстрелял стаю, которая не мешала людям. После обнаружения тел люди вызвали полицию. Но им якобы сказали, что тела «слишком замерзли, заберут их дней через 10». В полиции факт обращения подтвердили, сейчас по делу проводится проверка.

Тем временем, тел животных на месте уже нет. Забрали ли их подчищающие следы охотники или изъяли полицейские — пока неизвестно.

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В пресс-службе МВД России по Челябинску уточнили, что тела животных изъяла полиция. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняют.

Тем временем проблема бродячих собак в Челябинской области стоит крайне остро. Ежедневно появляются жалобы на дикие стаи, которые пугают людей. Но все чаще одними испугами столкновения не ограничиваются. Так, 11-летней девочке из Коркино разъяренные собаки разодрали лицо. Операцию ей делали в Челябинске. Ребенку предстоит долгая реабилитация.

В Магнитогорске животные напали на четырехлетнего ребенка, когда он с матерью шел из детского сада. От раны спасла только толстая варежка.

Ранее хаски на самовыгуле вцепился в лицо мальчику. Сейчас животное забрали у хозяйки и отдали в приют.

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