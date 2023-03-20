«Чувствовал, что скоро уйдет»: мать из Челябинской области рассказала Гордону, как оставила сына в горящем доме и пошла спасать дочь

Мать считает, что виновата не только она. Фото: скрин с видео "Первого канала".

И снова в центре внимания жительница Челябинской области, которая не уследила за своим ребенком. Сначала 3-летнего мальчишку нашли спящим на улице, а через полгода он сгорел в собственном доме, пока мать спасала другого ребенка. В эфире Первого канала многодетная горе-мать, ее родители и сожитель рассказали подробности того ужасного дня.

Выпивала со своим сожителем

В передачу «Мужское/Женское» обратились родители нерадивой мамы Светлана и Евгений. У них жила старшая девятилетняя внучка. Но после пожара ее, как и семимесячную девочку у семьи изъяли. Младшую – в дом малютки, старшую – в детдом.

− Мы очень переживаем, что ей их обратно отдадут, − сдерживает слезы Светлана Горшкова.

Бабушка и дедушка рассказали, как все произошло. В 14:30 Екатерина позвонила своим родителям и попросила привезти ей старшую дочь. Девочка отказалась. Через 45 минут еще звонок:

− Звонит с истерикой и говорит, что Виталя умер, что его больше нет. Мы тут же с Таней приехали, она плакала уже в машине, − вспоминает с дрожью бабушка.

Светлана сразу подбежала к Екатерине и крикнула:

− Добилась своего, потеряла ребенка? Ты понимаешь, что его уже не вернуть?

Тогда на месте уже были пожарные. В двух скорых лежали дети. В одной – мертвый Рома. В другой – его младшая сестра, она была жива.

Светлана и Евгений уверены: дочь в те дни пила, поэтому трагедия и произошла.

− Мы приезжали накануне, хотели попросить детские пособия Танечке на теплые вещи. А она выпивала вместе со своим сожителем Сергеем Брюханчиковым.

Родители Екатерины бьют тревогу не первый год. Обращались в опеку и соцзащиту. Но там им не помогали. Хотя у Кати даже диагноз есть – олигофрения – умственная отсталость. В девять лет она даже лежала в психиатрической больнице. Но детей раз за разом оставляли с ней.

Все это время с ним разговаривала

Сама Екатерина говорит, что до последнего боролась за жизнь сына. Во время пожара она была у подруги. Сосед заметил дым, рассказал о нем Кате.

− Подумала, что опять у меня горит. Оббежала дом, пошла спасать детей. Они были заперты. Зашла, дочь была уже возле порога. Пошла Виталю искать, крикнула, он мне ответил: «Я здесь мама, что происходит?» − вспоминает с дрожью горе-мать.

Екатерина решила сначала вынести младшую, потому что та уже теряла сознание. Передала ее соседям через окно, а вернуться обратно уже не смогла – в коридоре разбушевался огонь.

− Мы пошли выбивать окно, я упала. Все это время стояла возле окна и с Ромой разговаривала. МЧСник меня отталкивал, я ему говорила, что здесь ребенок. Залез, посмотрел и говорит: там никого нет. Если бы МЧСник нашел моего сына, он был бы живой, − уверена Катя.

Что интересно, мама винит в смерти ребенка не только себя, но и опеку, которая не поменяла им проводку, и пожарных.

После пожара к дому и могиле Ромочки несли игрушки и цветы. Но мама говорит, что на похороны пришли мало человек.

− Он очень рано ушел. Чувствовал, что скоро уйдет: садился мне на коленки, целовал, обнимал и говорил: «Мама, ко мне папа приходил». А он рядом с ним похоронен! Говорил, что скоро уйдет к папе. А я ему не верила, говорила, что это глупости. Надо было мне еще тогда задуматься, − рыдает Екатерина.

Екатерина говорит, что сейчас не пьет. Она беременна очередным малышом и собирается выйти замуж за своего сожителя.

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