Данис Зарипов: биография единственного пятикратного обладателя кубка Гагарина

В феврале 2023 Данис Зарипов завершил карьеру.

Данис Зарипов — рекордсмен из Челябинска. Это единственный пятикратный обладатель кубка Гагарина. В феврале 2023 года Данис объявил о завершении карьеры, но за 40 лет он отличился не только на КХЛ. Рассказываем биографию Даниса Зарипова и приводим воспоминания его учителей.

Парень с ЧМЗ

Данис Зарипов родился и учился в Челябинске. Ходил в обычную 103 школу в Металлургическом районе. В фойе до сих пор висят детские черно-белые снимки, на которых стоит мальчик со счастливыми глазами, оттопыренными ушами и хитрой улыбкой.

Во взрослом хоккее Данис начал участвовать в 15 лет. Играл за «Мечел» и чебаркульскую «Звезду» до 98 года. А потом на год уехал… в Канаду: его пригласили в команду Западной хоккейной лиги «Свифт Каррент Бронкос».

Хоккем известный спортсмен болел с детства.

По воспоминаниям учителей, он уже в школе считался звездой, но голову не задирал. Вообще был спокойным, в драки не лез, конфликты зарубал на корню.

— Даже стажировка в Канаде его не изменила, — рассказала «Комсомолке» в одном из материалов учительница физкультуры Галина Вульф. — Он никогда не отлынивал от выступлений за школу, играл в баскетбол, эстафету бегал. Признаться, по сравнению с легкоатлетами он ногами не сильно перебирать умел, но зато боевого духа и усердия в нем было хоть отбавляй. К чести Даниса скажу, что он заставлял себя учиться. Задачки на математике, как орешки щелкал, литературу любил, имел по ней твердую четверку. Несмотря на занятость в хоккее, аттестат у него хороший.

Трехкратный чемпион мира по хоккею

После Канады Данис Зарипов вернулся в «Мечел». Но с ними он пробыл всего два года, и то в последний год играл на две команды. После чего перешел в казанский «Ак Барс». К этому хоккейному клубу Данис прикипел душой: в сумме он провел в его составе 18 лет —и это учитывая четырехлетний перерыв на магнитогорский «Металлург» с 2013 по 2017.

В сезоне 2006/07 Зарипов установил личный рекорд, набрав 62 очка в 53 матчах, и выиграл с «Ак Барсом» серебро. Мастерство заметили, и хоккеиста пригласили в сборную России. И с этого момента в его жизни началась череда личных побед на чемпионатах мира:

- в 2007 в Москве он стал одним из лучших в команде по показателю «плюс-минус» (+10) , сделал 9 передач на турнире;

- в 2008 в Канаде впервые стал победителем;

- в 2009 стал чемпионом мира в Швейцарии;

- в 2014 вышел чемпионом мира в хоккейной схватке в Беларуси.

В 2015 во время чемпионата мира в Чехии он сыграл лишь одну игру – с Норвегией: в третьем периоде получил травму плеча и выбыл из турнира.

Дисквалификация за допинг

В 2017 году Данис Зарипов вновь вернулся в «Ак Барс». Но не успел он поработать и 3 недели, как его дисквалифицировали на 2 года. Причиной стал положительный допинг-тест, который хоккеист сделал во время чемпионата КХЛ 2016/17. Клубу и Зарипову пришлось расторгнуть контракт.

Но уже через 3 месяца суд признал, что Зарипов не принимал запрещенных веществ и стал жертвой ошибки. Международная федерация хоккея сократила срок дисквалификации, и уже через два дня после суда форвард вернулся в команду.

5-кратный обладатель кубка Гагарина

На сегодня Данис Зарипов — единственный пятикратный обладатель кубка Гагарина. Трофей побывал в его руках в 2009, 2010, 2014, 2016 и 2018 годах. При этом форвард играл за разные команды: когда за «Ак Барс», когда за «Металлург».

Каждый раз кубок Гагарина привозили в Челябинск.

В 2018 году Зарипов установил рекорд по количеству проведенных матчей в высших дивизионах чемпионата страны: всего 1 164 игры. И вплоть до завершения карьеры увеличивал этот показатель.

Каждый раз кубок из плей-офф Континентальной хоккейной лиги приезжал в Челябинск, на ЧМЗ. Его обычно выставляют в фойе арены «Мечел», возле трофея можно сфотографироваться, а потом тут же посмотреть игру.

— Мы уже 5 лет устраиваем на ЧМЗ товарищеские матчи, — признался нам в 2014 году Зарипов. — За неделю до этого арендуем лед, тренируемся, возвращаем кондиции. Результат игр не так важен, главное — подарить людям праздник.

В последние годы там же в фойе демонстрировали клюшки «ЗаряД» от Зарипова и его коллеги Ивана Савина. Этот инвентарь с 2016 года производят в Набережных Челнах.

Благотворительность

Данис Зарипов на протяжении всей карьеры оставался скромным. О его пожертвованиях и широких жестах СМИ узнавали случайно. Например, в 2009 он выделил деньги на хоккейный корт 25х30 метров в поселке Дюм-дюм в Татарстане. Он вместе с младшим братом (кстати, тоже хоккеистом) приезжал туда в гости к дедушке. А теперь на этой площадке проводят детские районные турниры.

Привозил инвентарь и в свою школу. Подарил гору баскетбольных и волейбольных мячей, маты, комплекты лыж и спортивную форму.

— Я ему тогда сказала: «Ну ты, Зарипов, прямо человек, приносящий радость!» — улыбается учительница физкультуры Галина Вульф. — Он — не первый наш выпускник, достигший высот, но единственный, кто не забывает, на каких улицах он вырос.

Зарипов даже не забывал про одноклассников. Кому нужно было, доставал билеты на матчи, оплачивал трансферы на свои игры и даже заказывал автобусы до аэропорта, чтобы друзей встретили.

Своим одноклассникам Зарипов оплачивал трансфер и билеты на матчи.

Помогал и «Мечелу»: несколько лет подряд привозил юным хоккеистам клюшки и другой инвентарь. Проводил детские турниры.

Личная жизнь Даниса Зарипова

Зарипов был женат трижды. В 2021 году он сделал предложение Альбине Ахметовой, этот брак держится до сих пор. От первой жены у него 20-летний сын Артур (тоже хоккеист), от второй – дочь Ариана, от третьей – сын.

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