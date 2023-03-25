В Челябинске арестовали адвоката, защищавшего фигуранта дела о взятках в ПФР

Адвоката обвиняют в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска во вторник, 25 марта, арестовал на два месяца адвоката Олега Косенко, который представлял интересы осужденного за взятки замначальника регионального отделения ПФР Александра Орехова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— Косенко будет находиться под арестом два месяца, — пояснил источник.

Адвокату вменяют мошенничество. По версии следствия, он обманул своего клиента Александра Орехова - взял у него деньги и пообещал добиться мягкого приговора. Позже преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Напомним, замначальника регионального отделения ПФР Александра Орехова признали виновным во взятках и назначили четыре года колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 2,7 млн рублей.

По обвинению в коррупции также задержали главу челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева. Им пока что не вынесли приговор. Сейчас они находятся под домашним арестом.

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