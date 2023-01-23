Названа реальная стоимость помещений, из-за которых глава ПФР Виктор Чернобровин попал под суд

Виктор Чернобровин свою вину не признает Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 23 января, в Центральном районном суде Челябинска состоялось очередное заседание по делу главы реготделения ПФР Виктора Чернобровина. Его обвиняют в получении крупных взяток и превышении должностных полномочий. Вместе с ним судят его подельника — бывшего подчиненного Рудольфа Зайцева.

Несмотря на одно обвинение, подсудимые в зале предпочитают сидеть на разных скамьях. Ни перед началом заседания, ни во время, Чернобровин и Зайцев ни разу не перекинулись и парой слов. Сегодня сторона обвинения зачитывала результаты экспертизы, которую проводили оценщики недвижимости. Озвучивалась рыночная стоимость помещений территориальных отделов фонда, которые Чернобровин, как считает следствие, приобрел по завышенной цене. Зачитывание документов растянулось на два часа.

На заседание Виктор Чернобровин пришел в испанских ботинках Chiruca. Сейчас такие стоят от 30 до 40 тысяч рублей.

Сторона защиты считает, что экспертиза была проведена с нарушениями. Ранее адвокаты в своем ходатайстве просили предоставить доказательства, что эксперты имеют достаточно познаний, чтобы оценивать недвижимость. Но их доводы следствие посчитало несостоятельными.

Интересы подсудимых представляют три адвоката

Напомним, скандал вокруг руководства челябинского отделения ПФР разгорелся летом 2021 года. Тогда задержали заместителя начальника Александра Орехова, после этого под следствием оказался и Рудольф Зайцев — силовики настигли его в Калининграде. Затем пришли и к Виктору Чернобровину. Сначала его поместили в СИЗО, но в сентябре решили выпустить под домашний арест.

В материалах дела сказано, что Чернобровин в 2012 году заключил контракты на покупку зданий для территориальных отделов фонда. Вот только их сумма оказалась завышенной, и тогда федеральный бюджет потерпел 80 млн рублей ущерба.

Кроме этого, следствие нашло еще один подозрительный эпизод в делах Чернобровина. По их версии, он получил 3,4 млн рублей и катер стоимостью 600 тысяч рублей от ЧОПа. Взамен на такое преподношение глава ПФР заключил контракты по охране зданий. В 2019-2021 годах Чернобровин снова получил взятку от охранной организации, но на этот раз — 28 млн рублей, и уже вместе с подельником Рудольфом Зайцевым.

Уголовное дело Александра Орехова рассматривают отдельно, потому что он пошел на сделку со следствием и заключил досудебное соглашение. Чернобровин и Зайцев свою вину не признают.

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