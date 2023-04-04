«Жертвами халатности рискуют стать другие»: результаты судмедэкспертизы гибели беременной женщины в больнице Кургана могут готовить до 2026 года

Ксения Галямина до болезни и незадолго до смерти. Фото: предоставлено "Комсомолке"

25-летняя Ксения Галямина поступила в Курганскую больницу №2 с болью в горле и низким давлением на седьмом месяце беременности. Потом ее перевели в инфекционную больницу, где она впала в кому. Из палаты женщина, почти потерявшая голос, записала душераздирающее видео. 31 декабря ей сделали кесарево сечение, извлекли мертвого ребенка, а в рождество, 7 января, не приходя в сознание, скончалась сама Ксения.

Родственники уверены – в трагедии виноваты врачи, проявившие халатность. Резонансный случай взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. И, казалось, скоро виновные будут определены и наказаны, но адвокату Ксении сообщили, что результаты судмедэкспертизы они могут ждать до июля 2026 года (фото документа есть в распоряжении редакции).

– Следователем назначена комиссионная медицинская судебная экспертиза по факту смерти сестренки. Производство экспертизы поручено ФГКУ «Судебно-экспертному центру Следственного комитета РФ». Со слов следователя известно, что примерный срок готовности экспертизы середина 2026 года, – рассказала КП-Челябинск сестра погибшей Виктория Игнатьева.

Сестра Ксении добавляет, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), но подозреваемые до сих пор не установлены. Ни один сотрудник больницы, где умерла женщина, от работы также не отстранен.

– В данной ситуации нашей семье не понятно бездействие лиц, стоящих на страже закона. Неужели на территории РФ нет больше экспертных учреждений, которые в более короткий срок могли бы провести данную экспертизу. Время идет, виновные спокойно живут, работают, воспитывают своих детей. А моей сестренки и ее ребенка больше нет по вине этих людей, – возмущается сестра Ксении.

Но есть и надежда, что результаты семье станут известны ранее. Об этом рассказала адвокат Елена Кузенкова.

– Срок экспертизы считаю слишком долгим. Но общалась со следователем. Он сказал, что вопрос решается. Возможно, итоги станут известны раньше, – сообщила Елена Кузенкова.

Оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе Следственного комитета Курганской области не предоставили. КП-Челябинск направила запрос.

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