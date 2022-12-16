Операции делает робот? Сосудистые хирурги из Челябинска рассказали о работе ангиодроида

Аппарат стоит в операционной. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Пациентов, у которых почки не справляются со своей работой, теперь оперируют роботы. Правда, далеко не всех и не без помощи хирургов. Умные устройства пока только помогают врачам Челябинской областной клинической больницы.

Ангиодроид визуализирует просветы сосудов, чтобы можно было сделать качественный рентген-снимок. Небольшое устройство на колесиках находится прямо в операционной.

− Не всем пациентам можно выполнить привычные хирургические вмешательства. Есть категория людей, у которых проблема с почками, аллергия на контраст, в состав которого входит йод. Робот работает на принципиально другой основе. Вместо йода он подает специальную газовую смесь на основе углекислого газа, − рассказал сердечно-сосудистый хирург ЧОКБ Георгий Трейгер.

Робот может подключиться к системе рентгена и понять нужный объем операции и дозу углекислого газа для конкретного человека.

Жаль, что в регионах нехватку врачей нельзя реабилитировать роботами. Поэтому специалисты отделения сосудистой хирургии не только выполняют в год около двух тысяч операций в стенах областной больницы, но и около 150 раз в год выезжают в территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитогорцу удалили опухоль мозга через нос (подробнее)

«Подняла тяжелое и чуть не ослепла»: челябинские врачи с помощью высоких технологий вернули пациенткам способность видеть

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.