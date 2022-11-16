Магнитогорцу удалили опухоль мозга через нос

Операцию делали через мозг. Фото: Федеральный центр нейрохирургии.

Два года назад у Александра из Магнитогорска начали расти нос, руки, подбородок и губы. Внимание на это обратили знакомые. Сам Александр постепенных изменений своей внешности не замечал. Зато мучили постоянные головные боли и серьезно ухудшилось зрение. Специалисты заподозрили, что в мозгу у Александра опухоль. Результаты МРТ подтвердили их догадки.

− У меня ступня выросла на два размера. И руки. Руку друзьям подаю, а они спрашивают, что с руками стало, большие какие-то. А я и не замечал. Медицинская сестра на медосмотре заподозрила неладное. Меня сразу отправили на углубленное обследование, а потом в Центр нейрохирургии, − рассказывает Александр.

Некоторые части тела у Александра выросли в несколько раз. Фото: Федеральный центр нейрохирургии.

У Александра выявилась гормонально активная аденома гипофиза головного мозга. Эта доброкачественная опухоль одна из самых частых среди патологий железы. В Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, где проходит лечение мужчина, поступает около ста таких пациентов в год. Правда, внешность изменяется только у нескольких. Связано это с тем, что уровень гормонов, которые регулируют функцию эндокринных желез, у Александра был повышен в несколько раз.

Гормонально активную аденому гипофиза Александру удалили прямо через нос. Этот метод наиболее безопасен для мозга – он не травмируется. Еще один плюс – у пациента не остается шрамов от разрезов.

Доброкачественная опухоль была в части мозга. Фото: Федеральный центр нейрохирургии.

− Технологии и оборудование нашего центра позволяют успешно проводить такие операции. После удаления опухоли у Александра гормональный фон пришел в норму, пациент быстро восстанавливается. Его госпитализация будет недлительной, несколько месяцев реабилитации по месту жительства, и Александр вернется к активной жизни. Должны прийти в норму и изменившиеся черты лица, уменьшиться кисти рук, − объяснил хирург-отоларинголог Федерального центра нейрохирургии Александр Ковалев.

Операцию Александра как пример транслировали на международной конференции по эндоскопической трансназальной нейрохирургии. Специалисты из разных регионов России и других стран внимательно следили за удалением опухоли.

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