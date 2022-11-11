«Подняла тяжелое и чуть не ослепла»: челябинские врачи с помощью высоких технологий вернули пациенткам способность видеть

Людмиле операция только предстоит, пока зрение проверяют. Фото: Дарья МАРКОВА

София Мамирова едва сдерживает слезы радости – она снова хорошо видит. В первый раз в Челябинскую областную клиническую больницу она попала в 2012 году, когда переехала в деревню Акбашево Аргаяшского района из Таджикистана.

− Там врачи не могли установить диагноз. Сначала правый стал видеть хуже, а потом резко левый перестал видеть. Восемь лет вообще ничего не видела, только в жестких линзах. Мы с вами рядом стоим, я бы раньше не увидела ни ваши глаза, ни брови. А теперь хорошо вижу, − рассказывает София журналисту КП-Челябинск.

София расплакалась от радости, что снова видит. Фото: Дарья МАРКОВА

У Софии был наследственный кератаконус – роговица на обоих глазах истончалась и принимала форму конуса. Помутнела мгновенно, отмечают врачи. В 2012 ей прооперировали правый глаз, а потом левый.

Но в этом году женщине снова пришлось делать операцию. на левом глазу из-за нагрузок разошелся послеоперационный рубец. Врачи обновили несколько швов и теперь София снова хорошо видит.

Дома 41-летнюю Софию ждут сын и дочь, которые учатся во втором и первом классе. Теперь мама снова сможет помогать им с уроками. Кстати, в Таджикистане она работала учителем.

− Я чувствую, что самый счастливый человек, − не может сдержать слез радости София.

Офтальмолог проверяет зрение Софии. Фото: Дарья МАРКОВА

Мгновенно перестала видеть

Менее радостной выглядит Елена Зайцева. Ее глаза прикрыты – тяжело смотреть, когда один глаз видит, а другой не особо.

− Зрение у меня всегда было хорошее. Это я что-то подняла или передвинула тяжелое похоже. Мгновенно перестала видеть левым глазом, − рассказывает Елена КП-Челябинск. − Дней 17 после разрыва сетчатки я слепая была. Сейчас вижу, но очень плохо – очертания только. Быть слепой даже на один глаз очень страшно.

У женщины отслоилась сетчатка. В родном Магнитогорске помочь ничем не смогли – направили в Челябинскую областную клиническую больницу. Направление пришло уже через неделю. А 3 ноября прооперировали.

Один глаз у Елены видит хуже. Фото: Дарья МАРКОВА

− Операция была сложная, потому что обычно после катаракты на следующий день выписывают. А меня только завтра. Немного головные боли есть. Но думаю, выкарабкаюсь и все будет хорошо, − улыбается Елена.

Дома Елену ждут сын со снохой, внучка и любимая работа.

− Я преподаватель в магнитогорском педагогическом колледже. Учу будущих музыкантов. Пока не знаю, смогу ли вернуться на работу. Очень переживаю. Хочу ноты видеть. Придется физические работы все прекращать. Теперь вообще ничего не буду делать. В грязи и пыли буду жить, пока не стану нормально видеть, − смеется Елена.

Не у всех зрение восстанавливается сразу. Фото: Дарья МАРКОВА

Количество операций растет

За последний год количество операций в офтальмологическом центре Челябинской областной клинической больнице стало намного больше. В среднем за год делают около шести тысяч операций. Оперируют сетчатку, пересаживают роговицу и делают лазерные операций.

− У нас в больнице оперируются самые тяжелые пациенты, которые не смогли получить помощь в других больницах. Также в нашем отделении оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Поэтому объемы у нас большие − каждый день оперируем 30-40 человек, − рассказывает руководитель офтальмологического центра ЧОКБ Андрей Кузнецов.

Глаз можно рассмотреть со всех сторон. Фото: Дарья МАРКОВА

Офтальмологи ездят и в отдаленные районы области. Там либо помогают на месте, либо забирают на оперативное лечение в стационар областной больницы.

− Количество операций растет. Это связано и со старением населения, и люди стали относиться к своему зрению более требовательно, и повысился уровень диагностики, − объясняет Андрей Кузнецов.

Все технологично. Фото: Дарья МАРКОВА

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