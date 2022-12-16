Привыкли к истребителям и бомбоубежищам: детские врачи из Челябинска рассказали о командировке в ДНР

Врачи не считают себя героями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детские врачи из Челябинска за последний месяц увидели БТР и истребители, сбегали ночью в бомбоубежища и привыкли спать одетыми. Но главное, что проверили здоровье 1 800 детей. Недавно они вернулись из командировки в ДНР и поделились эмоциями с КП-Челябинск.

Каждому нужно было объяснять

12 врачей, медсестер и водителей вернулись из командировки в ДНР. Месяц специалисты работали в городе Амвросиевка: ездили по детсадам и школам. О поездке врачи рассказывают с теплом, но признаются, что первое время было непросто.

− Чтобы измерить сатурацию, много времени приходилось потратить, чтобы объяснить, для чего это устройство и с какой целью проводится исследование. Каждому ребенку нужно было объяснить, − рассказывает КП-Челябинск одна из медсестер.

В райцентре Амвросиевка проживают 4 700 детей. Проверить успели не всех, оставшимися сейчас занимается делегация из другой области. Дети в плане обследований запущенные, заверяют южноуральские педиатры.

− Мы взяли с собой педиатрические наборы − привыкли с детками работать. А там некоторым первоклассникам можно померить артериальное давление только взрослой манжетой. Он весит столько, сколько я, и ростом чуть пониже, − рассказывает медсестра. Женщина уверена, на эту тему нужно писать научные статьи.

Челябинская делегация одна из первых уехала помогать деткам на присоединенные территории. Было сложно: врачей мало, а детей много. Поэтому сейчас со смехом вспоминают, как обрадовались, когда появилась возможность распечатывать советы на принтере.

− Рекомендации на страницу печатного текста приходилось писать вручную. По 120 человек каждый день, − вспоминает детский пульмонолог Ирина Петровна.

Привыкли к истребителям и увидели БТР

Работать приходилось круглые сутки. Но никто не жалуется, все понимают, что детям нужна помощь. Единственный выходной был только в последний день командировки. Предыдущей ночью город обстреляли – прилетело четыре ракеты и сообщили, что школы и детские сады якобы заминированы.

− Привыкли к самолетам и вертолетам. А истребители летают так низко, что лица пилотов можно разглядеть. Когда выезжали, впервые увидели БТР, − рассказывают врачи.

Говорят, что изначально было готовы к такой обстановке. Но все равно друг за друга переживали. Иногда ночью приходилось соскакивать с кровати, заворачиваться в одеяло и бежать в бункер. Там первым делом проверяли, все ли добрались.

− К этому быстро привыкаешь. Но когда вернулись в Москву, она казалась очень тихой, − рассказывает одна из медсестер. − Мы очень сблизились, сдружились, теперь как настоящая семья. У нас коллектив очень дружный в больнице. Но попав в такие обстоятельства, сдружились еще больше.

Родные переживали: звонили, как только появлялась связь. Но все же поддерживают родных.

− Мне дочь сказала: «Мам, я тобой горжусь. Ты молодец, на правильном пути».

Некоторые из врачей еще не рассказали родным, где были на самом деле. Да и свой героизм они таковым не считают. А ведь они стали первыми русскими, которых увидели некоторые дети ДНР.

Врачи встретились с Ириной Гехт. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Боялись даже что-то спросить

Сначала отношение было предвзятое – работа пропаганды. Жителям города приходили сообщения, якобы детей будут чипировать или отбирать для продажи на органы. Но шаг за шагом медики смогли расположить к себе и объяснить, зачем приехали. Однако, с некоторыми детьми найти общий язык было трудно. Такие истории КП-Челябинск рассказали медики:

− Сталкивались с детьми, которых только вывезли из-под обстрелов и они первый день пришли в школу. Боялись даже спросить, кто заплетал косичку. А вдруг мамы уже нет или их разлучили? Были очень осторожными.

− На прием приходили бабушка с ребенком, у которого день назад отца убили. Эмоций нет ни у бабушки, ни у ребенка. Они или в шоке, или привыкли к этому.

− Шестилетний мальчик рассказал, что пять месяцев сидел в подвале с дедушкой. Мужчины, которые проходили мимо, кормили их тушенкой.

Меняют отношение к России

После возвращения делегация медиков встретилась с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт. Она поблагодарила их за работу и назвала героями:

− Такая работа – мягкая сила, которая меняет отношение населения к России, российским гражданам. Если сначала это воспринималось настороженно, потом они стали родными, любимыми людьми, которые помогли их детям. Это очень важно. Думаю, с весны возобновим работы передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, где у нас были и педиатры, и терапевты. Население там нуждается в медицинской помощи.

Врачи и медсестры готовы весной вернуться в Донецкую народную республику и помогать детям. Только просят людей побольше отправить, чтобы нагрузки было меньше и можно было выполнять свою работу более качественно.

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