«Собирали все с любовью и теплом»: челябинское предприятие закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов передовой

В каждом комплекте три десятка предметов, которые станут отличным подспорьем в быту за ленточкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южный Урал вновь сплотился в помощи тем, кто сейчас бьется в мерзлых окопах. «Комсомольская правда-Челябинск» продолжает масштабную акцию «Новогодний подарок солдату». Неравнодушные пенсионеры собирают кульки и жертвуют деньги. Хотят создать бойцам теплое праздничное настроение. А одно из промышленных предприятий Челябинска решило обрадовать солдат дорогостоящими комплектами. В них – все самое необходимое для быта на передовой. От зубной щетки и берцев до сотового телефона.

Крупную партию гуманитарной помощи приняли на складе нашего партнера – сети киосков прессы «Вечерний Челябинск». Вместе с другими посылками южноуральцев оттуда она отправится прямиком на Донбасс.

Выгрузить и разместить на паллетах 80 богатых наборов – это процесс трудоемкий Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

«ЭТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО»

– Принимай, принимай! – раздается эхом на складе. Из набитой доверху грузовой машины один за другим выгружают черные рюкзаки. Весят они немало. С задачей не без испарин справляются несколько крепких мужчин. Почти полчаса курсируют от кузова до складских паллет. Потом принимаются за большие коробки и тюки.

Вот-вот на место будет уложен последний рюкзак из партии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наконец, можно отдохнуть. Партия крупной гуманитарной помощи доставлена и разгружена. 80 комплектов для бойцов передовой собрало одно из промышленных предприятий Челябинска. Причем, очень скромное. Афишировать название руководство не пожелало.

Зато известно, что в рюкзаках. В каждом – три десятка предметов, которые облегчат суровый военный быт. Всего и не перечислить. Это защита от непогоды – спальники, коврики-пенки, дождевики. Предметы гигиены: зубные щетки и пасты, бритвенные станки с зеркалами, щипцы для ногтей, полотенца, дезодоранты и даже крем. А еще швейные наборы, спички и зажигалки. Алюминиевые кружки, фляжки.

Нательное белье также вошло в каждый комплект Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снабжены комплекты и кнопочными мобильниками. Тот, кто получит такой подарок, будет оснащен с ног до головы. Причем буквально. Вдобавок ко всему для каждого бойца положили теплые берцы, нательное и термобелье.

Теплые и сухие ноги – залог здоровья и успеха на передовой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Наше предприятие всегда участвует в подобных благотворительных акциях. И на этот раз не смогли остаться в стороне. Это по-человечески правильно. Мы должны поддержать тех, кто сейчас там, под обстрелами. Проливает кровь за Родину. Хотя бы так попытаться подарить им праздник. Партия обошлась в немалую сумму. Но для нас подъемно. Посылку мы собирали с любовью и теплом, – поделилась с КП-Челябинск представитель предприятия-дарителя.

Директор розничной сети «Вечерний Челябинск» контролировала разгрузку. Наталья Шурпа осталась впечатлена такой крупной помощью:

– Выражаю благодарность щедрому предприятию. Спасибо, что откликнулись на нашу акцию. Также благодарю «Комсомольскую правду-Челябинск». За организацию сборов, сопровождение грузов и освещение такой важной темы.

Наталья Шурпа несколько раз поблагодарила откликнувшееся предприятие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь склад нашей акции заметно наполнился. Большую лепту внесли и просто неравнодушные жители региона. Все эти коробки накопились всего за 20 дней.

Гуманитарная помощь приходит со всех уголков нашей области Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Акция «Новогодний подарок солдату» продолжается. Компания НОВАТЭК выступила еще одним партнером гуманитарного сбора. Порадовать наших бойцов – профессиональных военных и мобилизованных – может каждый. Если вы хотите пожертвовать деньги – свяжитесь с волонтерами по телефону 8-991-898-49-85. Все остальное приносите в редакцию «Комсомолки» на Красную 4. Вся ваша забота отправится прямиком на Донбасс.

Что нужно на передовой, и как присоединиться к новогоднему сбору – смотрите на изображении ниже. Подробную инструкцию читайте здесь.

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