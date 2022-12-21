В Курганской области автомобильная дорога так обледенела, что дети начали кататься по ней на коньках

Фото: Ринат Загретдинов

В Курганской области автомобильная дорога Шумиха-Целинное покрылась льдом после декабрьского дождя. Асфальт настолько оброс ледяной коркой, что по нему теперь можно промчаться на коньках. А вот на проехать на машине или пройти пешком — тяжело.

— Полностью весь асфальт во льду, — рассказал житель Альменевского округа в снятом на окраине села видео. — Дети на коньках катаются! Лед лежит второй день. Посыпали вчера песком, ночью прошел дождик и опять все застыло. Почему не посыпают реагентами? Может случиться ведь авария, могут люди погибнуть, разбиться.

В ГКУ «Курганавтодор» отреагировали на жалобу, но попросили жителей округа запастись терпением.

— Мы направили сообщение профильным специалистам. Вернемся с ответом 23 декабря, — сообщили дорожники.

Между тем в соцсетях зауральцы продолжают возмущаться.

— Нам из деревень вообще не выехать, — негодует жительница села в группе «Альменево в курсе» во ВКонтакте. — Раньше и в 12 ночи чистили, и в 6 утра, а сейчас неделями никто не чешется.

Напомним, в Кургане два дня подряд отменяли очные занятия в школах из-за сильного гололеда. После ледяного дождя на станции Шумиха в Курганской области обледенели провода на железной дороге. Пришлось остановить пассажирские поезда.

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