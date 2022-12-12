Единственный в России: в Челябинске пассажиров начал перевозить троллейбус гармошка

Фото: ЧелГЭТ

В Челябинске 12 декабря начал перевозить пассажиров троллейбус-гармошка. Его выпустили на маршрут №14.

Как сообщают в «ЧелГЭТ», машина модели ЗиУ-683В — единственный в России сочлененный троллейбус, работающий на городских улицах в 2022 году.

Чтобы троллейбус смог выйти на линию, его пришлось капитально отремонтировать. Старую машину разобрали до основания. Вид троллейбуса снаружи постарались сохранить «историческим», а вот салон сделали как в современном общественном транспорте.

Заменили пол, обшивку стенок и потолка, вставили новые стекла. Помимо пассажирских сидений установили новую отопительную систему, кондиционер, электронные табло с указанием маршрута. А еще в пути челябинцы смогут подзарядить свои гаджеты через USB-розетки.

С начала декабря в Челябинске работают также автобусы-гармошки. Подержанные машины городу передало московское транспортное предприятие. Автобусы перед выходом на линию прошли техосмотр, но все равно начали ломаться, не проработав и недели. За день они дважды выходили из строя.

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