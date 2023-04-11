Пробирался ползком, пока не услышал стон: в Челябинской области пожарный в свой выходной спас человека

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области сотрудник МЧС вытащил мужчину из огня. Причем сделал это без спецснаряжения, в нерабочее время.

Поздним вечером 8 апреля загорелся частный дом в Карталах. Пожарный Владимир Лызлов вышел на улицу, заметил дым над крышами и поспешил на место происшествия.

Возле горящего дома собрались взволнованные соседи. Сотрудник МЧС велел им срочно звонить в экстренные службы и спросил, есть ли люди на месте пожара. Горожане рассказали, что внутри остался человек.

Тогда Владимир Лызлов, не дожидаясь приезда коллег, побежал в охваченный пламенем дом. Дверь оказалась заперта, так что пришлось разбить стекло и лезть через окно.

— Ни минуты не раздумывал, не боялся, не сомневался, — признался позже Владимир Лызлов. — Желание было одно: спасти жизнь.

Все комнаты заволокло густым едким дымом. Пожарный опустился на пол, где дыма меньше, и ползком стал пробираться вглубь дома в надежде найти хозяина.

Через некоторое время спасатель разобрал стон. Развернувшись на звук, он отыскал 35-летнего мужчину, который не мог сам выбраться на улицу.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На себе сотрудник МЧС вытащил мужчину из дома и передал прибывшим по тревоге врачам. Пострадавший получил ожоги 70% тела, но остался жив. С места происшествия его увезли в больницу.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, с огнем вскоре удалось справиться. В тушении пожара участвовали 11 человек, 3 единицы техники.

Ранее в Челябинской области автоинспекторы эвакуировали при пожаре семью с двумя детьми и помогали тушить пламя. А сотрудники МЧС вызволили из горящего дома кота.

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