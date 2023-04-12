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Политика12 апреля 2023 7:05

Михаил Юревич: чем запомнился экс-губернатор Челябинской области

Вспоминаем яркие факты из биографии экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Михаил Юревич остается обсуждаемой фигурой в Челябинской области

Михаил Юревич остается обсуждаемой фигурой в Челябинской области

Фото: "КП" Архив

Михаила Юревича в Челябинске и регионе до сих пор хорошо помнят. И связано это с разными моментами: у кого-то имя экс-губернатора ассоциируется с коррупцией, у кого-то — с макаронами, у кого-то — с дорожной революцией, а у кого-то — и с падением метеорита. Мы собрали самые яркие моменты из биографии Михаила Юревича, про которые до сих пор сложно забыть.

Макаронная империя «Макфа»

В 90-е годы Михаил Юревич основал макаронную фабрику. У бизнеса была запоминающаяся социальная политика: в «Макфе» работали молодежные трудовые отряды, которые благоустраивали город. Зелено-желтый логотип встречался на каждом углу, жители активно покупали челябинскую продукцию. После нулевых Юревич передал руководство отцу, который усилил мощности компании и вывел ее в топ мировых производителей макарон.

ТРК «Родник», Алмаз» и «Урал»

Семье Юревича принадлежали крупнейшие торгово-развлекательные комплексы. При нем киноцентр «Киномакс» перестроили в ТРК «Урал» — с точками общепита, магазинами одежды и супермаркетом «Проспект», который тоже был под экс-губернатором.

В том же 2011 году со скандалом открыли «Родник» — сейчас один из популярных торгово-развлекательных комплексов в городе. Его строительство инвестировала «Макфа», и многие считали, что торги по земле прошли незаконно.

Что "Алмаз", что "Родник" строили во время кризиса, но это не помешало ТРК открыться и стать популярными в городе

Что "Алмаз", что "Родник" строили во время кризиса, но это не помешало ТРК открыться и стать популярными в городе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через 4 года в Ленинском районе открыли крупнейший на сегодня ТРК — «Алмаз». И его тоже строили под руководством Юревича.

15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит. Михаил Юревич как губернатор давал по этому поводу интервью в прямом эфире федерального канала, но так и не смог правильно сформулировать мысль. В итоге его описание небесного тела стало мемом:

— Возможно, метеорит был газообразным. То есть жесткий газ, лед из газа. Вот. Газовый лед или как — межпланетные тела. Возможно, что структура его была не металлическая, а имена ледяной. Из газа, да.

Дорожная революция

Заслугой Юревича стала дорожная революция, которая облегчила перемещения по городу для водителей

Заслугой Юревича стала дорожная революция, которая облегчила перемещения по городу для водителей

Фото: "КП" Архив

С правлением Юревича связаны и дорожные моменты. Например, журналисты до сих пор вспоминают, как тогда еще мэр сам ездил по городу за рулем и отдавал приказы по ремонту дорог на аппаратных совещаниях. При Михаиле Юревиче в Челябинске не только починили и расширили часть дорог (правда, за счет вырубки деревьев) — появилось освещение, построили новые магистрали и популярные на сегодня развязки. В их числе:

- мост, переходящий из улицы Красной в Каслинскую возле «Мегаполиса»,

- развязка на Худякова, Шершневской плотине и Университетской набережной,

- мост на Северо-Крымской, соединяющий Труда и Братьев Кашириных.

Продвижение имиджа хоккейной команды «Трактор»

Пока Юревич был мэром, на Северо-Западе построили ледовую арену «Трактор», которую он предлагал назвать «Челябинском», но тогдашний губернатор с ним не согласился. Сделали это для хоккеистов, которые до этого тренировались и проводили матчи в «Юности».

При Юревиче хоккейный клуб активно спонсировался из бюджета

При Юревиче хоккейный клуб активно спонсировался из бюджета

Фото: "КП" Архив

Хоккей уже тогда был одним из ведущих видов спорта в регионе, но сам Юревич глубоко его поддерживал, так как когда-то и он, а затем и его сын играли в хоккей. И именно при Юревиче впервые прошел матч звезд КХЛ, а игроки «Трактора» вышли в финал континентальной хоккейной лиги. Также во времена Юревича в Челябинске проводили чемпионат Европы по дзюдо и чемпионат мира по тхэквондо.

Собственный вертолет

Передвигаться по региону губернатор любит исключительно по воздуху

Передвигаться по региону губернатор любит исключительно по воздуху

Фото: "КП" Архив

Михаил Юревич был единственным чиновником, который летал на собственном вертолете. Для этого в Челябинске даже построили посадочные площадки – например, на крыше ВИПРа на площади Революции и на набережной цирка. Если у губернатора были выезды в регион, то он добирался до конечной точки по воздуху, а не на машине. Правда, обошлась это роскошь где-то в полмиллиарда рублей.

Реконструкция органного зала

Раньше органный зал располагался в храме

Раньше органный зал располагался в храме

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2010 году во время визита патриарха Кирилла мэр Челябинска Михаил Юревич пообещал срочно вынести орган из Александро-Невской церкви и отправить его на склад. По этому поводу в городе проходили митинги, подписывались петиции, так как этот музыкальный инструмент признали одним из лучших в мире по звучанию, и он бы испортился в другом помещении. Подходящего зала для органа так и не нашли и в итоге решили реконструировать концертный зал «Родина». Переезд произошел в 2014 году.

Бурная личная жизнь

Несмотря на то, что бывший губернатор был женатым человеком, он часто попадал в объективы фотографов с другой девушкой. Ходили слухи, что у Юревича – любовница, которую он возит на светские мероприятия. Бывало даже, что он приезжал с ней на встречи, где были СМИ. После развода Михаил Юревич женился повторно, но уже на другой.

Коррупция

В 2017 на экс-губернатора завели уголовное дело

В 2017 на экс-губернатора завели уголовное дело

Фото: "КП" Архив

В 2017 году на Юревича завели уголовное дело: его заподозрили во взяточничестве на 26 млн рублей от министра здравоохранения. На допросы экс-губернатор не явился, и его объявили в международный розыск. С тех пор Михаила Юревича никто не видел.

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