Михаил Юревич: чем запомнился экс-губернатор Челябинской области

Михаил Юревич остается обсуждаемой фигурой в Челябинской области Фото: "КП" Архив

Михаила Юревича в Челябинске и регионе до сих пор хорошо помнят. И связано это с разными моментами: у кого-то имя экс-губернатора ассоциируется с коррупцией, у кого-то — с макаронами, у кого-то — с дорожной революцией, а у кого-то — и с падением метеорита. Мы собрали самые яркие моменты из биографии Михаила Юревича, про которые до сих пор сложно забыть.

Макаронная империя «Макфа»

В 90-е годы Михаил Юревич основал макаронную фабрику. У бизнеса была запоминающаяся социальная политика: в «Макфе» работали молодежные трудовые отряды, которые благоустраивали город. Зелено-желтый логотип встречался на каждом углу, жители активно покупали челябинскую продукцию. После нулевых Юревич передал руководство отцу, который усилил мощности компании и вывел ее в топ мировых производителей макарон.

ТРК «Родник», Алмаз» и «Урал»

Семье Юревича принадлежали крупнейшие торгово-развлекательные комплексы. При нем киноцентр «Киномакс» перестроили в ТРК «Урал» — с точками общепита, магазинами одежды и супермаркетом «Проспект», который тоже был под экс-губернатором.

В том же 2011 году со скандалом открыли «Родник» — сейчас один из популярных торгово-развлекательных комплексов в городе. Его строительство инвестировала «Макфа», и многие считали, что торги по земле прошли незаконно.

Что "Алмаз", что "Родник" строили во время кризиса, но это не помешало ТРК открыться и стать популярными в городе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через 4 года в Ленинском районе открыли крупнейший на сегодня ТРК — «Алмаз». И его тоже строили под руководством Юревича.

15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит. Михаил Юревич как губернатор давал по этому поводу интервью в прямом эфире федерального канала, но так и не смог правильно сформулировать мысль. В итоге его описание небесного тела стало мемом:

— Возможно, метеорит был газообразным. То есть жесткий газ, лед из газа. Вот. Газовый лед или как — межпланетные тела. Возможно, что структура его была не металлическая, а имена ледяной. Из газа, да.

Дорожная революция

Заслугой Юревича стала дорожная революция, которая облегчила перемещения по городу для водителей Фото: "КП" Архив

С правлением Юревича связаны и дорожные моменты. Например, журналисты до сих пор вспоминают, как тогда еще мэр сам ездил по городу за рулем и отдавал приказы по ремонту дорог на аппаратных совещаниях. При Михаиле Юревиче в Челябинске не только починили и расширили часть дорог (правда, за счет вырубки деревьев) — появилось освещение, построили новые магистрали и популярные на сегодня развязки. В их числе:

- мост, переходящий из улицы Красной в Каслинскую возле «Мегаполиса»,

- развязка на Худякова, Шершневской плотине и Университетской набережной,

- мост на Северо-Крымской, соединяющий Труда и Братьев Кашириных.

Продвижение имиджа хоккейной команды «Трактор»

Пока Юревич был мэром, на Северо-Западе построили ледовую арену «Трактор», которую он предлагал назвать «Челябинском», но тогдашний губернатор с ним не согласился. Сделали это для хоккеистов, которые до этого тренировались и проводили матчи в «Юности».

При Юревиче хоккейный клуб активно спонсировался из бюджета Фото: "КП" Архив

Хоккей уже тогда был одним из ведущих видов спорта в регионе, но сам Юревич глубоко его поддерживал, так как когда-то и он, а затем и его сын играли в хоккей. И именно при Юревиче впервые прошел матч звезд КХЛ, а игроки «Трактора» вышли в финал континентальной хоккейной лиги. Также во времена Юревича в Челябинске проводили чемпионат Европы по дзюдо и чемпионат мира по тхэквондо.

Собственный вертолет

Передвигаться по региону губернатор любит исключительно по воздуху Фото: "КП" Архив

Михаил Юревич был единственным чиновником, который летал на собственном вертолете. Для этого в Челябинске даже построили посадочные площадки – например, на крыше ВИПРа на площади Революции и на набережной цирка. Если у губернатора были выезды в регион, то он добирался до конечной точки по воздуху, а не на машине. Правда, обошлась это роскошь где-то в полмиллиарда рублей.

Реконструкция органного зала

Раньше органный зал располагался в храме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2010 году во время визита патриарха Кирилла мэр Челябинска Михаил Юревич пообещал срочно вынести орган из Александро-Невской церкви и отправить его на склад. По этому поводу в городе проходили митинги, подписывались петиции, так как этот музыкальный инструмент признали одним из лучших в мире по звучанию, и он бы испортился в другом помещении. Подходящего зала для органа так и не нашли и в итоге решили реконструировать концертный зал «Родина». Переезд произошел в 2014 году.

Бурная личная жизнь

Несмотря на то, что бывший губернатор был женатым человеком, он часто попадал в объективы фотографов с другой девушкой. Ходили слухи, что у Юревича – любовница, которую он возит на светские мероприятия. Бывало даже, что он приезжал с ней на встречи, где были СМИ. После развода Михаил Юревич женился повторно, но уже на другой.

Коррупция

В 2017 на экс-губернатора завели уголовное дело Фото: "КП" Архив

В 2017 году на Юревича завели уголовное дело: его заподозрили во взяточничестве на 26 млн рублей от министра здравоохранения. На допросы экс-губернатор не явился, и его объявили в международный розыск. С тех пор Михаила Юревича никто не видел.

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