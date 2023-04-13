Занимается единоборствами, гражданин РФ: что известно о шестом обвиняемом в групповом убийстве челябинского подростка

В суде обвиняемый держался уверенно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд Челябинска в четверг, 13 апреля, избрал меру пресечения 20-летнему Махмасаиду Азизову, обвиняемому в групповом убийстве 17-летнего подростка. По счету это уже шестой фигурант уголовного дела, других пятерых ранее отправили в СИЗО на два месяца.

Об обвиняемом известно, что он уроженец Душанбе и имеет российское гражданство. Он нигде не учится и официально не работает, в свободное время занимается смешанными единоборствами.

В суде Азизов держался уверенно: на вопросы отвечал спокойно и смотрел в глаза говорящему. Однако порою парень качал головой и надувал губы.

— К убийству я отношения не имею. Должен быть как минимум домашний арест, — заявил обвиняемый.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодой человек рассказал, что его смогут содержать под домашним арестом. Он проживает с родителями, у него есть два брата и младшая сестра.

Выяснилось, что Азизову также вменяют хищение имущества группой лиц. Ранее этого обвинения не фигурировало.

Следователь и прокурор запросили для Азизова меру пресечения в виде заключения под стражу. Они посчитали, что тот может скрыться от правосудия или помешать следствию. Суд с их доводами согласился. Азизов проведет в СИЗО два месяца – до 12 июня.

Обвиняемого вывели из зала суда в наручниках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, все произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились у ТРК, чтобы обсудить переписку в соцсети. Они хотели выяснить, кто присылал оскорбления с фейкового аккаунта. Но в ходе встречи разгорелась ссора, и один из участников схватился за нож.

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