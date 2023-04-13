В Челябинске по делу об убийстве 17-летнего подростка задержали еще двух человек

17-летнего юношу отправили в СИЗО

В Челябинске по делу об убийстве 17-летнего подростка возле ТРК «Космос» задержали еще двух человек. Оба молодых человека — участники драки, во время которой юноше нанесли смертельное ранение.

— Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города, первого из задержанных отправили в СИЗО до 11 июня. В прокуратуре Челябинской области уточнили, что ему 17 лет и он гражданин России.

Меру пресечения для второго молодого человека изберут вечером сегодня, 13 апреля. По данным источников КП-Челябинск, ему 20 лет. Обоих задержали оперативники уголовного розыска.

Ранее под арест по делу об убийстве, совершенном группой лиц, поместили четверых подозреваемых. Трое из них — родные братья.

Напомним, вечером 9 апреля около 10 молодых людей встретились возле ТРК, чтобы выяснить, кто присылал им оскорбления в соцсети. В ходе обсуждения разгорелась ссора, один из участников конфликта вытащил нож и ударил им 17-летнего челябинца. Рана оказалась смертельной.

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