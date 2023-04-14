Восстание контейнеров: мусорный бак с разгона протаранил четыре автомобиля

Контейнер с разгона влетел в припаркованные машины. Фото: ЖК Ньютон

Пока все ждут восстания искусственного интеллекта, мусорные контейнеры пошли в атаку первыми. В челябинском ЖК «Ньютон» один из них выехал с мусорной площадки и протаранил сразу четыре автомобиля. И не какой-то там обычный бак, а экологичный контейнер! Видимо, так он решил внести свою лепту в борьбу с выхлопными газами.

Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. В конце своего променада контейнер припарковался рядом с одной из машин в ожидании, когда его утащат на место. К слову, без жертв не обошлось. На автомобиле, в который контейнер влетел с разгона, образовалась вмятина. Теперь хозяйка планирует предъявить за это управляющей компании.

Напомним, желтые контенеры расставили по всему Челябинску для раздельного сбора мусора. До конца 2023 года их появится около восьми тысяч штук. Теперь на них, видимо, придется надевать кандалы.

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