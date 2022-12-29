Челябинский хирург лечил детей на Донбассе и развеивал мифы о русских

Николай Ростовцев был единственным мужчиной из команды врачей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно в Челябинск вернулись 12 медиков. На протяжении месяца они осматривали и лечили детей в ДНР. Сейчас врачи привыкают к тишине и спокойному сну, забывают про бомбоубежища и запуганных детей. Главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев на операционном столе творит чудеса, но поездка в ДНР оказалась испытанием и для него. КП-Челябинск пообщалась с врачом.

− Как решили поехать проверять здоровье детей из присоединенных территорий?

− Предложение поступило, когда ехал в командировку в Нагайбакский район. Главный врач детской областной больницы позвонил и сказал, что формируется бригада для оказания помощи детям Донбасса. Поэтому нужно ехать. Я не колеблясь согласился ехать туда. Оказался одним мужчиной в бригаде женщин.

− Как единственный мужчина поддерживали остальных?

− Конечно, мне приходилось их настраивать на положительный лад. Потому что ракеты прилетали не так далеко от нас, взрывались. Только думается, что просто сбили ракету и угрозы нет. На самом деле, металл падает на землю во время взрыва. Когда дребезжали стекла от взрывов, все были напряжены. Но справились.

− Были опасения?

− Не боятся только дураки. Конечно, были, но несущественные. Женщины несколько по-другому относятся к этому делу. Для меня это было не катастрофично.

На встрече с Ириной Гехт перед отъездом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Говорят, как только вы приехали туда, вас встретили установки ПВО?

− Всегда сложно проезжать таможню. Нашу прошли быстро, а дальше были люди с автоматами и вооружением. Все посты охраняются.

− Часто сталкивались в Амвросиевке, где работали, с последствиями боевых действий?

− Только приехали, и в первый день взрыв был серьезный. Сотрудники больницы сказали, что близко взорвалось и надо спускаться в бункер. Все побежали в бомбоубежище. Достаточно быстренько организовались. Потом уже у всех под рукой были рюкзаки, спали одетыми, чтобы в любое время вскочить и бежать в бомбоубежище. Это было раза четыре. В последний день перед вылетом тоже пришлось уходить в бомбоубежище. Честно сказать, на нервы действует.

− Как происходит спуск в бункер, что это?

− Бомбоубежища – это приспособленные подвалы. Мы жили в роддоме, спускались в его подвал. Туда эвакуировался только медицинский персонал.

− Ваши коллеги рассказывали, что отдыхали только, когда спускались в бомбоубежища и в последний день. Можете рассказать, что произошло накануне отъезда?

− В последний день оставалось немного старшеклассников в одной школе. Но вечером звонит директор школы и говорит, что сообщили, что здание якобы заминировано и детей домой отправили. Пока минеры не осмотрят школу, заниматься дети не будут. Поэтому у нас выходной был. Ходить там некуда, смотреть нечего. Просто сидели.

Весь месяц прошел в работе и доме. Жили в больнице, поэтому все было достаточно сложно в плане быта. Для меня не так, а для женщин гораздо сложнее.

− А с какими проблемами еще сталкивались?

− Я осматривал детей как хирург, уролог и травматолог. Конечно, когда 10% здоровых детей, а 90% − с патологиями, это сложно в заполнении. Надо специальный шифр ставить, выписывать направление в Донецкую детскую больницу. Работы было много. Сейчас время прошло, стал забывать стрессы, сложности, успокоился и не вижу в этом ничего страшного.

− Правда, что детей запугали перед вашим приездом?

− Да, до того как мы приехали, был фейк. Мол, приезжают из России врачи отбирать детей для трансплантации органов. Первые дни дети были очень насторожены, а когда увидели наше хорошее отношение, все пошло гладко. Потом я давал интервью для местной газеты. Рассказал, что мы приехали, чтобы выявить у детей патологии и пролечить их.

− В каком состоянии дети?

− У многих психологические травмы. Взрывы и другие события было сложно пережить. Больше работы было у психологов и педиатров. Детей же с 2014 года не осматривали. Поэтому все очень запущено. Хирургических патологий немного было.

− Какие-то дети попадут на лечение к нам?

− Я отобрал четверых детей на лечение к нам. Но им надо сделать русские паспорта и полисы, чтобы фонд оплатил нам работу. После Нового года скорее всего приедут.

− Многие готовы поехать еще раз. Вы планируете?

Если бригада поедет от нашей больницы, я с ними, конечно. Освобождают новые города и бригады отправляют. Это будет еще сложнее, мне кажется, но, конечно, поеду.

− Почему поедете, если понимаете, что будет еще сложнее?

− А кто кроме меня? Я разговариваю со своими сотрудниками, спрашиваю, кто поедет. Тех, кто хочет, очень мало.

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