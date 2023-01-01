Трудится не только Дед мороз: кого новогодние праздники застали на работе

Работать в новогодние праздники приходится не только Деду морозу Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кому праздники. А кому — работа. Пока одни празднуют Новый год, другие — трудятся в поте лица. Журналисты КП-Челябинск пообщались с людьми, чьи праздники проходят по рабочему графику. И у каждого своя история. Ведь 2022-й — особенный.

НОВЫЙ ГОД ПОД БОЙ СНАРЯДОВ

Боевые выходы они называют по-граждански обыденно — работой. Тем, кто сейчас на самом острие специальной военной операции уж совсем не до отдыха. Но даже под артиллерийской канонадой находится место новогоднему настроению, говорит Евгений Волосов. В редких возможностях выйти на связь мобилизованный копейчанин описал, как на передовой встретят Новый год:

— Кто-то на боевых выходах. А кто на отдыхе — делают салатик, — улыбается мужчина.

По случаю Нового года — праздничные сухпайки.

Настроение мобилизованным поднимут и посылки из дома, где их любят и ждут. Фото: Евгений Волосов

Январские каникулы постараются провести так же дружно и празднично. Насколько это возможно в боевых условиях. Вместе с другими южноуральцами Евгений уже как 3 месяца делит суровый военный быт. В прошлом блогер в бодрой манере рассказывает о тяжелой доле наших мужчин на передовой. И наверняка еще порадует подписчиков праздничными сообщениями.

10 ДНЕЙ КОРМЯТ ГОД

Новый год — горячая пора для таксистов. Уже за несколько дней до праздничной ночи они не выпускают руль из рук. Всплеск заказов — все поехали за подарками, покупками и на корпоративы, говорит Евгения. В профессии она почти 10 лет.

— В новогоднюю ночь работа начинается после часа. До утра ездят на салюты, по гостям. Такие покатушки идут до Рождества. Пока еще все деньги не потратили, и есть у кого занять. Где-то 10 пиковых дней выходит. Потом чуть ли не до марта затишье, — рассказывает опытный таксист.

Евгения и другие водители буквально живут в машине в это урожайное время Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Одна праздничная смена приносит по 7-8 тыс. рублей. Это почти вдвое больше, чем в белые дни календаря. Впрочем, и риски повышенные.

— Мы морально готовимся к тому, что о-о-очень многого пьяных и других интересных людей придется покатать. Кому-то станет плохо в машине и потом это дорого отмывать. Ну и без буйных никуда. Причем не только в праздники, — рассказывает о подстерегающих опасностях женщина.

Тем не менее, это не омрачает новогоднего настроения.

— Большинство таксистов, особенно кто на своих машинах, как-то их украшают. Игрушечку повесят, мишуру положат. Чтобы чувствовалась новогодняя радость, — продолжает Евгения. — И людям приятно. Садятся, а в машине праздник. И сам этой атмосферой заряжаешься. Все лайтово, все с улыбкой. Плюс видишь, как денюжка кап-кап-кап. М-м-м, вкуснота!

«ЭЙ, ДИСК-ЖОКЕЙ, ЗАРЯЖАЙ ПЛАСТИНКИ!»

Новогодние корпоративы и новогодняя ночь для диджея — самое счастливое время в году. Работа не становится сложнее, зато оплата за нее взлетает в раз в пять, а то и больше.

— Я работал диджеем в пивном немецком ресторане, — рассказал КП-Челябинск Алексей. — Корпоративы были крупные, не меньше 50 человек каждый вечер, а в новогоднюю ночь точно было около сотни. По сути, все как обычно, только умноженное на 5: и градус веселья, и градус внутри гостей. Последнее особенно чувствуется — пьяных гостей в ту ночь выводили больше, чем обычно.

По словам Алексея, люди приходят не столько ощутить праздник, сколько «ужраться», по-русски говоря. Словно они весь год терпели и вели здоровый образ жизни, а тут вдруг решили сорваться.

— И в обычные дни бывают пьяные персонажи, которые докапываются и просят включить их любимую песню, — продолжает диджей. — В новогоднюю ночь их больше, но хорошо, что у заведения была такая политика: хочешь песню — плати. И я сам устанавливал цену. Если в обычный день заказ стоил 100 рублей, то на Новый год брал не меньше 500 рублей. Конечно, если просили какую-то депрессивную скукотень типа «Антиреспект» — «Тишины хочу», заряжал ценник, чтобы человек точно не стал платить. Осуждение со стороны всех остальных гостей не стоит 500 рублей.

САМАЯ СПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Если у одних 10 дней кормят год, то для тех, кто трудится посменно, выход на работу в Новый год — такая же обязанность, как и в другой день. И, как оказалось, это не самый плохой вариант. Вот что рассказал бывший полицейский Юрий:

— Когда я был молодым, меня ставили дежурить 31 января. По началу я обижался: почему в праздник? Так продолжалось несколько лет. А потом я стал понимать, что именно в новогоднюю ночь куда меньше работы, чем в будни. Все-таки семейный праздник, наверное. А вот в последующие дни число правонарушений увеличивалось в разы. После я сам стал брать дежурства в новогоднюю ночь.

Пока весь город отдыхает, полицейские следят за порядком Фото: Алексей БУЛАТОВ

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