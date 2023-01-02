«Женский год!»: репортаж из челябинского роддома, где в новогоднюю ночь родились трое малышей

Команда профессионалов, благодаря которой на свет появились малыши.

Последние несколько лет мы начали особенно чувствовать дыхание смерти – катком прошла пандемия коронавируса, а сейчас летят печальные сводки с СВО. Именно поэтому первый день Нового года «Комсомольская правда-Челябинск» решила встретить там, где на свет появляется новая жизнь – в роддоме Областной клинической больницы №2 Челябинска. 2022 год там завершили торжественным аккордом – родился мальчик, а 2023 год встретили рождением девочки.

Журналист Вера Евстигнеева провела новогоднюю ночь в роддоме. Публикуем ее репортаж:

- В роддоме каждый день видят, как волнителен и труден этот момент, и сколько радости он приносит. В новогоднюю ночь, пока большинство людей праздновали за столом в кругу близких и друзей, врачи родильного дома Областной клинической больницы №2 Челябинска помогали появиться на свет новым жителям города.

- Мы начнем этот Новый год звездами. Вот она - минутка славы! - с улыбкой говорит Евгения Балакишиева, врач акушер - гинеколог высшей категории, встречая журналиста.

Евгения Балакишиева.

Женский год

Девятнадцатилетняя мамочка долго и тяжело ждала родоразрешения. Ей, как и врачам, не до празднования – желание только одно – чтобы роды прошли хорошо, и ребеночек родился здоровым. Страшно, особенно в первый раз!

«Кисонька, заинька, солнышко», - так называет роженицу доктор. Ещё до начала родов, в родильный зал постоянно заходит акушерка, контролируя сердцебиение ребеночка в утробе мамы и, конечно же, ее состояние.

И чудо произошло – 1 января на свет появилась девочка.

- Женский год, - сразу отмечают врачи.

Эльвина Исергепова.

Молодая мамочка молчаливо и с удивлением смотрела на малышку. Девочку сразу положили на живот к самой родной, самой любимой. Новоиспеченная мамочка даже не улыбалась в эти минуты, просто потому что много сил ушло на ожидание и сами роды.

Схватки под бой курантов

А девочку, родившуюся в пять утра, встречали и мама, и папа. На партнерские роды будущие молодые родители Денис и Елизавета— решились осознанно. Мужчина приехал к любимой женщине буквально за полчаса до Нового года. Елизавета плакала от боли и ждала любимого человека, с которым когда-то познакомилась на свадьбе у друзей. Он - повар в ресторане, она - преподаватель математики в университете. Предложение руки и сердца Денис сделал Елизавете в театре, договорившись с администрацией культурного учреждения. Сказать, что будущая жена была сильно удивлена, значит ничего не сказать. Рождение дочери оказалось ни с чем не сравнимым событием вселенского масштаба.

- Ой, Господи! - почти выкрикнула роженица, увидев доченьку.

И через пару минут, обратилась к врачу и акушерке: «Спасибо вам!».

Денис и Елизавета новый год начали с пополнения в семействе.

Конечно же, я не решилась зайти в родильный зал, из коридора деликатно наблюдая то, как, с большим терпением, Елизавета проживала послеродовые манипуляции. Денис поддерживал жену как мог. Его мужественность и нежность были видны, когда молодой отец взял на руки малышку, сразу начав с ней ласково общаться.

Почти через час в другой родовой зал привели роженицу, у которой родился сын. Он лежал на мамином животе такой маленький, беспомощный. Было видно его личико и кулачок, упиравшийся в маму.

Признаюсь, я начала плакать во время рождения второй малышки по имени Ева. В суете будней мы часто забываем о том, в каких муках нас рожают мамы и как трудно мы рождаемся. Ценим ли мы жизнь как дар и почему со временем привыкаем к тому, что получили великое счастье жить?

«Рожу, приду»

Пока есть время и никто не рожает, спешу в палату, где 31 декабря появилась на свет девочка. Ее мама Дарья даст имя малышке, посоветовавшись с мужем и первым сыночком, которого она родила в этом же роддоме пять лет назад. Женщина искренне благодарит всех, кто помог родиться ее дочурке.

В этом роддоме Дарья стала мамой второй раз.

- «Рожу, приду» - говорят врачи своим родным или коллегам. Они «рожают» постоянно, каждую смену вместе с молодыми женщинами и постарше.

Все, кто в эту ночь был на дежурстве в родильном отделении, успели поздравить друг друга, выслушав речь президента. Под бой курантов загадали личные желания.

Очень быстро, почти бегом, сфотографировались у елочки вместе с Дедом Морозом, а потом позвали его пить чай, не волнуясь, что растает, ведь в роли сказочного дедушки была одна из медсестер.

31 декабря родились пять младенцев через «естественные родовые пути», как говорят врачи. А всего в прошлом году в этом роддоме состоялось 2455 родов, в их числе были двойни. А в Новогоднюю ночь громко кричали и заявляли о себе всему миру две девочки и один мальчик.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция поздравляет с Новым годом и желает всего самого доброго акушерам-гинекологам Евгении Балакишиевой и Эльвине Исергеповой, неонатологам Наталье Шхаевой и Анне Мустафиной, анестезиологу Демьяну Александрову, акушеркам - Евгении Кабировой, Алине Скорюковой, Наталье Кураповой!

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