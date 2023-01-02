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Общество2 января 2023 17:53

«Женский год!»: репортаж из челябинского роддома, где в новогоднюю ночь родились трое малышей

Первой на свет в 2023 году появилась малышка
Вера ЕВСТИГНЕЕВА
Команда профессионалов, благодаря которой на свет появились малыши.

Команда профессионалов, благодаря которой на свет появились малыши.

Последние несколько лет мы начали особенно чувствовать дыхание смерти – катком прошла пандемия коронавируса, а сейчас летят печальные сводки с СВО. Именно поэтому первый день Нового года «Комсомольская правда-Челябинск» решила встретить там, где на свет появляется новая жизнь – в роддоме Областной клинической больницы №2 Челябинска. 2022 год там завершили торжественным аккордом – родился мальчик, а 2023 год встретили рождением девочки.

Журналист Вера Евстигнеева провела новогоднюю ночь в роддоме. Публикуем ее репортаж:

- В роддоме каждый день видят, как волнителен и труден этот момент, и сколько радости он приносит. В новогоднюю ночь, пока большинство людей праздновали за столом в кругу близких и друзей, врачи родильного дома Областной клинической больницы №2 Челябинска помогали появиться на свет новым жителям города.

- Мы начнем этот Новый год звездами. Вот она - минутка славы! - с улыбкой говорит Евгения Балакишиева, врач акушер - гинеколог высшей категории, встречая журналиста.

Евгения Балакишиева.

Евгения Балакишиева.

Женский год

Девятнадцатилетняя мамочка долго и тяжело ждала родоразрешения. Ей, как и врачам, не до празднования – желание только одно – чтобы роды прошли хорошо, и ребеночек родился здоровым. Страшно, особенно в первый раз!

«Кисонька, заинька, солнышко», - так называет роженицу доктор. Ещё до начала родов, в родильный зал постоянно заходит акушерка, контролируя сердцебиение ребеночка в утробе мамы и, конечно же, ее состояние.

И чудо произошло – 1 января на свет появилась девочка.

- Женский год, - сразу отмечают врачи.

Эльвина Исергепова.

Эльвина Исергепова.

Молодая мамочка молчаливо и с удивлением смотрела на малышку. Девочку сразу положили на живот к самой родной, самой любимой. Новоиспеченная мамочка даже не улыбалась в эти минуты, просто потому что много сил ушло на ожидание и сами роды.

Схватки под бой курантов

А девочку, родившуюся в пять утра, встречали и мама, и папа. На партнерские роды будущие молодые родители Денис и Елизавета— решились осознанно. Мужчина приехал к любимой женщине буквально за полчаса до Нового года. Елизавета плакала от боли и ждала любимого человека, с которым когда-то познакомилась на свадьбе у друзей. Он - повар в ресторане, она - преподаватель математики в университете. Предложение руки и сердца Денис сделал Елизавете в театре, договорившись с администрацией культурного учреждения. Сказать, что будущая жена была сильно удивлена, значит ничего не сказать. Рождение дочери оказалось ни с чем не сравнимым событием вселенского масштаба.

- Ой, Господи! - почти выкрикнула роженица, увидев доченьку.

И через пару минут, обратилась к врачу и акушерке: «Спасибо вам!».

Денис и Елизавета новый год начали с пополнения в семействе.

Денис и Елизавета новый год начали с пополнения в семействе.

Конечно же, я не решилась зайти в родильный зал, из коридора деликатно наблюдая то, как, с большим терпением, Елизавета проживала послеродовые манипуляции. Денис поддерживал жену как мог. Его мужественность и нежность были видны, когда молодой отец взял на руки малышку, сразу начав с ней ласково общаться.

Почти через час в другой родовой зал привели роженицу, у которой родился сын. Он лежал на мамином животе такой маленький, беспомощный. Было видно его личико и кулачок, упиравшийся в маму.

Признаюсь, я начала плакать во время рождения второй малышки по имени Ева. В суете будней мы часто забываем о том, в каких муках нас рожают мамы и как трудно мы рождаемся. Ценим ли мы жизнь как дар и почему со временем привыкаем к тому, что получили великое счастье жить?

«Рожу, приду»

Пока есть время и никто не рожает, спешу в палату, где 31 декабря появилась на свет девочка. Ее мама Дарья даст имя малышке, посоветовавшись с мужем и первым сыночком, которого она родила в этом же роддоме пять лет назад. Женщина искренне благодарит всех, кто помог родиться ее дочурке.

В этом роддоме Дарья стала мамой второй раз.

В этом роддоме Дарья стала мамой второй раз.

- «Рожу, приду» - говорят врачи своим родным или коллегам. Они «рожают» постоянно, каждую смену вместе с молодыми женщинами и постарше.

Все, кто в эту ночь был на дежурстве в родильном отделении, успели поздравить друг друга, выслушав речь президента. Под бой курантов загадали личные желания.

Очень быстро, почти бегом, сфотографировались у елочки вместе с Дедом Морозом, а потом позвали его пить чай, не волнуясь, что растает, ведь в роли сказочного дедушки была одна из медсестер.

31 декабря родились пять младенцев через «естественные родовые пути», как говорят врачи. А всего в прошлом году в этом роддоме состоялось 2455 родов, в их числе были двойни. А в Новогоднюю ночь громко кричали и заявляли о себе всему миру две девочки и один мальчик.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция поздравляет с Новым годом и желает всего самого доброго акушерам-гинекологам Евгении Балакишиевой и Эльвине Исергеповой, неонатологам Наталье Шхаевой и Анне Мустафиной, анестезиологу Демьяну Александрову, акушеркам - Евгении Кабировой, Алине Скорюковой, Наталье Кураповой!

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