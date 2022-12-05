В Челябинске женщина с опухолью яичника и раком поджелудочной железы родила ребенка

Малыш родился здоровым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске мамой стала женщина с опухолью яичника и раком поджелудочной железы. Сложная операция прошла в городской клинической больнице №1. Онкологию у 24-летней челябинки обнаружили, когда она уже была на третьем месяце беременности. Сказала сразу: никакого аборта, будет рожать. Врачи оценили риски, но все же учли пожелание будущей мамы.

Гинекологи и хирурги тщательно обследовали пациентку и провели сложную операцию. Опухоли удаляли через небольшие проколы. А работать пришлось с ювелирной точностью – все-таки боролись за две жизни. И все получилось! А на сроке 38 недель женщина родила здорового мальчика. Скоро малышу исполнится год.

− Этот случай говорит о том, что онконастороженность даже у молодой женщины актуальна и для врача, и для пациента. Успех этого случая в совместной работе врачей разных специальностей, когда своевременная слаженная работа позволила избежать тяжелых осложнений и прогрессирования онкологического заболевания во время беременности, дала возможность появиться на свет малышу. Это и есть наша победа! – говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Елена Мокринская.

Этот случай даже отметили в номинации «Рождение» премии имени Кулакова. Ее итоги накануне подвели в Москве.

В последнее время Челябинск богат на необычные роды. Ирина Жигова во время гламурных родов сама вытащила из себя ребенка. А месяц сиамская близняшка Анна Коркина родила здорового сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В семье все готовы были побриться налысо ради дочери: как мама помогла ребенку победить болезнь

Магнитогорцу удалили опухоль мозга через нос (Из-за нарушений у мужчины начали расти руки, ноги, части лица)

А вдруг рак? На какие симптомы онкологии кишечника нужно обратить внимание (Челябинские медики призвали южноуральцев проверить пожилых родственников на рак кишечника)

«Я гнила заживо, но все было в порядке вещей»: челябинка лишилась ноги и подала в суд на врачей

«Некоторые дети лежат и не хотят шевелиться, а тут мы заходим с хи-хи-ха-ха»: больничный клоун о малышах с онкологией, принятии болезни и йоге смеха

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.