Биография Светланы Ишмуратовой: достижения, работа в Госдуме

С 2016 года бывшая спортсменка работает в Центральном спортивном клубе армии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Златоуст — кузница чемпионов. Там выросли конькобежка Лидия Скобликова, лыжник Юрий Бородавко, шахматист Анатолий Карпов и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Сейчас олимпийская чемпионка воспитывает парней в Центральном спортивном клубе армии, а до этого брала мировые чемпионаты и даже работала в Госдуме.

Детство Светланы Ишмуратовой

Светлана Ишмуратова родилась 20 апреля 1971 года. В 2023 ей исполняется 51. Ее мама Зинаида Ватхеевна была маляром, а отец Ирек Мусалимович работал на заводе. Именно папа начал заниматься с дочерью спортом, так как в детстве она постоянно болела. Мастер спорта СССР поставил маленькую Свету на лыжи и привязывал к ней веревку, чтобы тянуть за собой уставшую дочь.

— Упала — упала, волоком. И потом такой ком из соплей, слез, снега. Папа клин клином вышибал, выхода не было, чтобы понять: или я стану инвалидом, или я вырасту нормальным человеком, — вспоминала в интервью Sport24 Светлана Ишмуратова.

И папина методика сработала: девочка перестала болеть к концу начальной школы. Мало того — начала участвовать в школьных и городских лыжных гонках и привозить оттуда первые места. А в 19 лет Светлана Ишмуратова взяла золото в юниорских соревнованиях на чемпионате СССР.

В Златоусте после школы девушка поступила на бухгалтера в техникум торговли, а после него — в Уральскую госакадемию физкультуры и спорта, известную сейчас как УралГУФК. В то же время Светлана сменила лыжи на биатлон.

Пятикратная чемпионка мира по биатлону

Добавить к лыжной гонке стрельбу из винтовки девушке предложил тренер. Когда Светлане было 24 года, она попала в экспериментальную команду биатлонной сборной. Спортсменка дебютировала в кубке мира и заняла в спринтерской гонке 27 место. Но после этого биатлонистку обвинили в употреблении допинга и дисквалифицировали на 2 года.

Через время ошибку признали и Светлану вернули в спорт. Она не успела растерять форму, так что в 1997 году на чемпионате России взяла в спринте 1 место. В следующем году вошла в сборную для Олимпиады в Нагано (Япония), но так оттуда ничего и не привезла. Зато в том же году впервые стала чемпионкой мира в командной гонке в Хохфильцене (Австрия).

Светлана Ишмуратова 5 раз становилась чемпионкой мира по биатлону. Фото: cska.ru

Чемпионкой мира по биатлону Светлана Ишмуратова становилась пять раз: помимо 98 года она три года подряд брала золото в обычной эстафете и один раз — в смешанной. Все это происходило с 2001 по 2005 годы. В то же время стала бронзовой призеркой в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (Америка).

Когда Светлане исполнилось 33, у нее сменился личный тренер. Под его руководством она готовилась к зимним Олимпийским играм, которые в 2006 году проходили в Турине (Италия). Там она взяла свое главное золото – две медали: в индивидуальной гонке и в эстафете.

Еще один интересный факт в биографии Ишмуратовой — участие в чемпионате мира летнего сезона. В летнем биатлоне Светлана также стала двукратной чемпионкой: по спринт-кроссу и эстафете. И взяла серебро в гонке-преследовании.

Спортивную карьеру Светлана Ишмуратова закончила после Олимпийских игр.

Личная жизнь Светланы Ишмуратовой

В апреле 2007 года Светлана стала мамой. У нее родился сын Миша от гражданского мужа Игоря Зуева. О том, что его мама – знаменитость, мальчик узнал случайно: от одногруппницы в детском саду.

В 2007 году Светлана стала мамой, а затем - депутатом Госдумы. Фото: cska.ru

— Я хочу, чтобы ребенок сам добавился всего. Чтобы он понимал, что у мамы спортивная карьера закончилась – все эти лавры, цветочки, внимание. И сейчас — нормальная обычная жизнь как у любого человека, — поделилась Светлана в интервью Sport24.

В 11 лет Михаил пошел в Московское Суворовское училище – сам сдавал вступительные экзамены и спортивную подготовку. Просил только, чтобы мама не вмешивалась, но была рядом.

Работа в Госдуме и ЦСКА

В 2007 году Светлана Ишмуратова работала в Законодательном собрании Златоуста, а к концу года стала депутатом Государственной Думы от «Единой России». Там она занималась спортивными программами: правами спортсменов и тренеров, законом о спортивном оружии, допингом, отношениями между спортсменами и клубами…

Через 9 лет министр обороны России назначил Светлану Ишмуратову, у которой есть воинское звание полковника, заместителем начальника ЦСКА по работе с личным составом.

Сейчас Светлана помогает воспитывать личный состав клуба. Фото: cska.ru

— Это дети 18 лет и старше. Где-то приходится быть очень строгой: надеваешь военную форму и становишься такой злой теткой, которая на всех гавкает. А что делать? — призналась в интервью Светлана.

При этом бывшая спортсменка уверяет, что на самом деле она мягкий человек. Но некоторым парням нужно, чтобы с ними вели себя строго — только это их дисциплинирует.

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