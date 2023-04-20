Для новых поселков под Челябинском, которые остались без воды на Пасху, построят станцию водозабора

Воду для жителей пришлось подвозить в бутылках. Фото: читатель КП, ПСС

На Шершневском водохранилище построят новую станцию водозабора для поселка Западный (микрорайоны «Привилегия», «Женева», «Залесье», «Белый хутор»). Таким образом мощность будет увеличена в три раза, при том, что даже сейчас она не достигает предельных значений. Об этом рассказала и.о. первого замминистра строительства Челябинской области Людмила Алпатова на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

– Развитие застроенных территорий регулируется генеральным планом. По Сосновскому району утверждена схема водоснабжения. В настоящий момент водоочистительная станция имеет мощность 5 тыс. кубов воды в сутки. Этого достаточно для обеспечения всего поселка, поскольку сейчас пиковая нагрузка составляет порядка 2-3 тыс. в сутки. «ЮжУралВодоканал» планирует увеличить мощность станции до 15 тыс. кубов, — рассказала и.о. первого замминистра строительства Челябинской области Людмила Алпатова. – Выбран земельный участок под строительство станции. Все будет происходить планомерно. Сначала установят блок на 10 тыс. кубов, потом на 13 тыс. кубов, а после на 15 тыс. кубов. Сейчас ЮУВ завершает разработку проектно-сметной документации, – сообщила Людмила Алпатова.

Несмотря на то, что сейчас водоснабжение полностью восстановлено, жители опасаются повторения аналогичных ситуаций. На подъездах домов в «Белом Хуторе» уже появились объявления от управляющей компании с просьбой к жителям заблаговременно запастись водой. КП-Челябинск узнал у главы Сосновского района Евгения Ваганова, есть ли риск снова остаться без воды.

– В течение шести лет мы не сталкивались с таким водным коллапсом. В этот раз аварийная ситуация произошла из-за того, что лед опустился в зоне водозабора. Две трубы вышли из проектного режима, изменили свою ось. В устранении аварии были задействованы водолазы. Устранили поломку 8 апреля. Однако когда водоснабжение вновь появилось, люди сразу же начали запасаться водой. Резервуары, в которых должно накапливаться по одной тысячи кубов, были опустошены. Для их наполнения необходимо от пяти до восьми часов. Однако за час жители потребили 330 кубов воды, а подача составляла 200 кубов. Во избежание подобных случаев жителей просят запастись каким-то количеством воды, – сообщил Евгений Ваганов.

Вместе с тем, по его словам, в настоящий момент «ЮжУралВодоканал» не планирует плановых отключений водоснабжения. О том, что в поселке Западном какое-то время не будет воды, компания обязана предупреждать за три – пять дней до отключения.

Напомним, в ночь на 8 апреля случилась авария на водозаборной станции. Причина, по словам «ЮжУралВодоканала» в том, что опустился лед в зоне водозабора. К устранению аварии даже привлекли спасателей. 10 апреля подачу воды возобновили, но уже в следующие выходные проблема вернулась. Дошло даже до видеообращения местных жителей главе следственного комитета Александру Бастрыкину. После этого челябинское управление СК возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц «ЮжУралВодоканала».