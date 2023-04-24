Затерялся среди чернухи: что писали газеты о «лесопарковом маньяке», пока он убивал и насиловал людей

В старых газетах фото убийцы не было. Коллаж: КП-Челябинск

Дело «лесопаркового маньяка» из Челябинска, который насиловал девушек и убивал их парней, — не самое известное из серийных убийств «нулевых». Про него не снимали эпизоды «Криминальной России» и не писали книг-расследований. А главная нестыковка — убийства продолжились после задержания подозреваемого — в свое время будто была проигнорирована журналистами, которые не подняли волны внимания к горячей теме. Корреспондент КП-Челябинск изучил, что писали челябинские газеты в дни, когда совершались убийства и изнасилования и разобрался, почему такая громкая история оказалась почти забытой или неизвестной.

«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ НАЕМНИК»

В газете «Челябинский рабочий» после первого убийства маньяка, совершенного 7 мая 2004 года, написали небольшую новость с заголовком «Сентиментальный наемник». Журналиста тогда заинтересовала в первую очередь жертва – 35-летний директор фирмы «Челябметаллтрейд», он же криминальный авторитет, известный по прозвищу Яша Абдуллаев.

Киллер, по данным журналистов, действовал нетипично – не добил жертву, изнасиловал и оставил в живых подругу Абдуллаева, да и сам авторитет «отморозком» не был и отличался уравновешенным по меркам окружения нравом. Также в статье мелькнула интересная деталь – убийца забрал из 500-го мерса жертвы ружье «Сайга-12». Сейчас вспоминается инсайдерская информация КП-Челябинск о том, что пистолет маньяка нашли среди горы оружия умершего охотника. Не нашлось ли там и украденного ружья?

Яша Абдуллаев и Эльдар Алиев в 1989 году. Фото: primecrime.ru

– Действия преступника не укладываются в логику жанра. Никогда до этого наемники не оставляли свидетелей преступления. Свою «доброту» он объяснил девушке тем, что она родилась под счастливой звездой, – отметил странности журналист Сергей Леонов.

В конце материала журналист горько признает, что ответы на возникшие вопросы должно дать следствие, но практика показывает, что большинство подобных преступлений остается нераскрытыми.

Первая новость об убийстве.

«ЛЕСОПАРКОВЫЙ» СТРЕЛОК

Следующая заметка, опубликованная в «Челябинском рабочем» после второго нападения, гораздо короче. В ней журналисты увидели тенденцию – лесопарковая зона, стрельба, пара в машине, которая предавалась страсти, когда к ним подошел киллер.

Знаковой эта заметка стала по иной причине. Здесь впервые появилось словосочетание «лесопарковый стрелок», которое впоследствии трансформировалось в «лесопаркового маньяка»

«УБИТ КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ»

Следующее убийство и изнасилование, совершенные 28 июля 2004 года, СМИ были будто проигнорированы. Заметок о происшествии найти не удалось. Или источники журналистов в милиции ничего не сообщили, или кто-то попросил приостановить выдачу материалов в газетах.

Трагедия почти затерялась в потоке другой чернухи и ужаса, обыденного для Челябинска конца 90-х – начала 00-х. Но часть из происшествий будто относится к делу и несет смысл, важный для понимания произошедших убийств. Так, в июне 2004, в «Челябинском рабочем» вышла короткая заметка с заголовком «Покушение на гендиректора». В ней идет речь о попытке убийства бизнесмена Евгения Шишкова.

– Инцидент произошел в поселке АМЗ. От прямого попадания пуль бизнесмена спасла скорость: увидев на дороге мужчину, державшего руку за пазухой, гендиректор нажал на газ. […] Шишков заявил, что ему неоднократно угрожали конкуренты. Причем вчерашнее покушение – уже второе по счету. Зимой прошлого года в Шишикова стреляли из обреза, однако преступника тогда не нашли, – написал корреспондент И. Воронов.

АМЗ, тесно граничащий с городским бором, бизнесмен, заказ и стрельба – очень похоже на убийство первой жертвы, Яши Абдуллаева. Но это, скорее всего, совпадение, как и следующий расстрел. Заголовок «Убит криминальный авторитет» в газете, вышедшей в конце июня 2004, посвящен 39-летнему Эльдару Алиеву, «вору в законе» из азербайджанской криминальной диаспоры, тогда «смотрящему» за Челябинском.

Они же в 2002. Фото: primecrime.ru

– Был застрелен возле общежития, в котором жил. В Алиева неизвестные выпустили пять патронов: два выстрела были произведены в голову, а остальные – в спину, – сообщается в заметке.

Интересный факт: Алиев был близким другом Яши Абдуллаева. В сети есть фото, где они в обнимку стоят в 89-м году, обнимаются они же и на фото из 2002. Расстреляли авторитета двое мужчин из боевого ТТ и Макарова. После этого они сели в машину и скрылись. Произошло все возле общежития на проспекте Победы, 303 к которому городской бор тогда был совсем рядом…

«ЛЕСОПАРКОВЫЙ МАНЬЯК»

О задержании Корочкина газеты писали, но тоже совсем немного. Никто будто не попытался «копнуть» и узнать кто он, как живет, пообщаться с его женой и знакомыми, другими охранниками того же ЮУрГУ. Тогда его уже прозвали «лесопарковым маньяком» и история могла бы вызвать большой интерес. Но нет. Почему-то предпочитали большие материалы делать о бомжах-отцеубийцах и девочке, зарезавшей мать, а также о судебных страстях вокруг тогдашнего мэра Миасса Владимира Григориади.

Потом в парке Гагарина, неподалеку от лыжной базы, неизвестный мужчина постучался в окно машины уединившейся парочки, представился охранником и выстрелил в парня. Ему повезло – уехал, хоть и истек кровью до потери сознания, но врачи спасли. Это было 20 апреля 2005 года, когда Корочкин был в СИЗО. «Рабочий» выпустил заметку с заголовком «Новый “лесопарковый маньяк”». Значит, не судят невиновного, а новый завелся…

Новый маньяк?

А потом были новые убийства, картина которых точь-в-точь напоминает совершенные якобы Корочкиным. В заметке «Ночной расстрел студента», вышедшей начале сентября, журналисты вспоминают о том, что идут слушания по делу 31-летнего охранника ЮУрГУ, но мысль о том, что настоящий маньяк на свободе, никак не развивают. Хотя сходства даже в сухих пресс-релизных данных те же: лесопосадки, пара в машине, злоумышленник открыл дверь и начал стрелять… Так же почти незамеченной прошла история, названная «Расстрел на природе». В карьере возле госпиталя ветеранов обнаружили авто с расстрелянным мужчиной и его раненой женой. Позднее стало известно, что нападающих было двое, один из которых – в камуфляже, с фонарем, рост 180 сантиметров. Сильно похож по описанию на насильника и убийцу, творившего беспредел в городском бору.

В начале ноября во многих СМИ вышли новости о том, что «лесопарковому маньяку» дали 20 лет. Нигде нет фотографий с суда, никто не бил в фанфары и не писал ретроспективных материалов. Никто не рассказал об общении с женой, друзьями или коллегами убийцы. Современные журналисты осветили бы тему со всех сторон и, возможно, обратили бы внимание на все несостыковки и пробелы, создали бы общественный резонанс. Почему этого не сделали тогда? Нам ответил один из журналистов «старой гвардии», активно писавший в начале 00-х.

История об убийстве студента.

– Знаете, тогда все устали от крови, чернухи, разборок, которые тянулись еще с 90-х. Писали, конечно, но в основном предпочитали формат сводок. Коротко, что произошло. Да и сейчас трафики и просмотры важны, а раньше – ну, не ради этого газеты читали, – объяснил журналист.

Но чернуху все же писали. А как не писать, когда ее столько вокруг происходит? Вот, каннибал приправлял человечину чесноком, а еще во время дикой оргии убили женщину. В общем – не жизнь, а страшный сон. Возможно, поэтому как-то и затерялась история «лесопаркового маньяка», а потенциально невиновный человек отсидел без малого 20 лет.

Возможно, на журналистов у Корочкина до сих пор есть обида. Общаться с нами он не захотел. На запрос на встречу, отправленный в ГУФСИН, осужденный ответил отрицательно.

20 лет и конец истории.

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