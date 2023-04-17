Как его могли посадить? Три пробела в деле «лесопаркового маньяка», на которые суд закрыл глаза

Алексей Корочкин получил 20 лет колонии, но вину так и не признал

Последние несколько дней бурно обсуждается новость о том, что «лесопарковый маньяк» из Челябинска может быть невиновным. Нашелся пистолет, из которого были убиты его жертвы, и все эти годы он был у другого мужчины — бывшего милиционера. Значит, за решетку могли отправить невиновного Алексея Корочкина, и полжизни он провел там ни за что?

Но неужели за 19 лет ни разу не возникало мыслей о том, что закрыли не того «маньяка»? На самом деле, сомнения появились сразу же. Дело «лесопаркового маньяка» пестрит неточностями, и мы собрали три самых ярких аргумента, которые буквально кричат: это дело не раскрыто, надо разбираться!

1. МАНЬЯК ЗА РЕШЕТКОЙ, А УБИЙСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Несмотря на то, что главного подозреваемого закрыли в СИЗО, убийства в Челябинске не прекратились. Ровно с тем же почерком неизвестный нападал на влюбленные парочки. Пока следователи доказывали вину Корочкина, произошло пять таких случаев. Все это смущало жителей Челябинска, ведь по новостям им передали, что маньяк пойман.

— Видимо, поймали не того, — сомневались горожане.

Но у следователей был свой ответ. Они считали, что у Корочкина есть подельник, который хочет таким образом отбить подозрения от напарника и выпустить его на волю. Были ли доказательства у этой теории? Только чуйка следаков, не более.

2. ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ СО СЛОВ ОДНОЙ ДЕВУШКИ

Единственная причина, по которой Корочкина признали виновным — показания одной девушки. Она якобы увидела в нем того самого маньяка.

— Ну, вроде он, — примерно с такими словами дамочка указала на Корочкина.

Ее привели на опознание подозреваемых. Кроме Корочкина там стояли еще несколько мужчин. Но проблема в том, что все они были гораздо моложе. Ранее стало известно, что маньяку за 30 лет, а рядом с 32-летним Корочкиным стояли буквально вчерашние выпускники вузов.

В итоге показания этой очень сомневающейся девушки и легли в основу обвинений. Суд посчитал, что этого достаточно для того, чтобы отправить Корочкина в колонию на 20 лет.

3. ОРУДИЯ УБИЙСТВА НЕ БЫЛО

Тот самый пистолет, из которого были убиты жертвы маньяка, не найден. Сейчас-то мы знаем, где он находился все эти 19 лет. Но тогда важнейшая улика отсутствовала в материалах дела, и это снова не помешало посадить Корочкина за решетку.

— Да это Леха с общаги. Живет рядом, постоянно ходит в камуфляже и стрелять умеет — бывший военный же, — вот как следователям подсказали, кто может быть причастным к зверствам в челябинском лесу.

Сам «маньяк» всегда отнекивался от преступлений, которые на него повесили. Он продолжает делать это до сих пор. Несколько лет назад Корочкин хотел выйти по УДО, а для этого признание вины просто необходимо. Суть такая: признал вину = все осознал и раскаялся. Несмотря на это, Корочкин настаивает на своей невиновности.

КОМУ НАДО БЫЛО ЗАКРЫВАТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА?

Довольно популярно предположение о том, следователи закрыли Корочкина чисто ради статистики и новых звездочек на погонах. Могло ли так быть? С этим вопросом мы обратились к адвокату Сергею Колосовскому. Он много лет проработал в уголовном розыске, за плечами у него невероятное количество интересных дел 1980-1990 годов. Колосовский считает, что найти крайнего в этой истории уже не получится.

— Делом занимались следователи, обвинительное заключение утверждал прокурор, приговор выносил суд... К сожалению, здесь сработала система круговой поруки, когда нет крайнего, — считает Колосовский. — Когда я работал в милиции, мы предоставляли материалы следствию, только если были уверены в виновности человека. Если нет — так и говорили.

Но такое добросовестное отношение было присуще далеко не всем следователям. Колосовский в качестве примера вспомнил разговор с руководителем одного из областных судов России. И вот, что он ему рассказал:

— «Когда мы были следователями, думали: ну, отправим дело, а там, если что, суд разберется. Когда стали судьями районного суда, думали: ну, следователь работал, прокурор утверждал, наверное, там все хорошо. А если что-то не так — областной суд разберется. А когда стали судьями областного суда, стали думать: ну, следователь работал, прокурор проверял, районный суд разбирался. Наверное, смотрели, что делают, чего мы полезем».

Адвокат добавил, что найденное орудие убийства по закону является достаточным основанием, чтобы пересмотреть дело в связи с новыми обстоятельствами. Но практика показывает, что даже такая важная деталь может не сыграть роли, и все останется так, как есть.

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