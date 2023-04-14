Пистолет вместе с другим оружием принесла жена погибшего охотника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поворотным моментом в истории «лесопаркового маньяка» стал пистолет, найденный спустя почти 20 лет. Он попал в руки правоохранителей летом 2022 года. Мы решили узнать, кто все эти годы хранил важную улику.

В 2004 году Челябинск вздрогнул – в городе появился «лесопарковый маньяк». Мужчина находил парочки, выстреливал мужчинам в голову, а девушек изматывал прогулками по лесу и насиловал. После нескольких таких преступлений задержали охранника ЮУрГУ Алексея Корочкина. Предполагаемого маньяка после опознания посадили на 20 лет.

Но, как выяснилось, преступления не прекращались. После суда над Корочкиным в Челябинске было еще около пяти аналогичных преступлений. Как это могло произойти?

– Корочкина «закрыли» и объявили маньяком фактически по одному опознанию потерпевшей. Ему было лет 30, а статистов рядом с ним поставили молодых. «Закрывали» для улучшения показателей, – сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Летом 2022 года в Челябинске погиб охотник, предположительно, бывший сотрудник полиции. Через время вдова пошла сдавать оружие. Все было «чистым», кроме одного пистолета. Именно из него и были убиты жертвы «лесопаркового маньяка».

— Умерший охотник — предположительно бывший мент, — сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Был ли умерший тем самым маньяком? Если нет, то почему он прятал пистолет у себя? Знала ли вдова, какое оружие сдает? Будут ли теперь искать ответы на эти вопросы или спишут на то, что охотник унес тайну в могилу? Ответы на эти вопросы мы постараемся дать в следующих материалах.

Адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев считает, что раз мужчина мертв, выяснять его причастность к преступлениям вряд ли будут. Да и все сроки давности уже истекли.

Из-за пистолета даже приезжали следователи из Москвы. Ведь какой скандал – возможно, невиновный человек получил клеймо «маньяк» и провел в тюрьме целых 19 лет. А ведь дома у него жена и дети.

В Следственном комитете Челябинской области официально информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.

Адвокат Корочкина Дмитрий Кривошеев тоже отказался от комментариев в интересах дела.

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