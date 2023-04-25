Родила ребенка будучи бабушкой: сын с ДЦП поменял жизнь многодетной мамы до неузнаваемости

Наташа родила Егора, уже будучи бабушкой. Фото: Дарья Астахова, проект «Такая как ты»

В первые месяцы жизни Егор пережил четыре операции. Из-за диагноза ДЦП ему каждый день приходится бороться, чтобы жить как обычный ребенок. В четыре года он впервые сказал «мама», научился ровно ходить и поборол многие страхи. Все это – заслуги врачей, самого Егора и его мамочки. Наташа Бердникова – многодетная мама, дважды бабушка, тренер и просто красавица. Она рассказала КП-Челябинск, как они с сыном приняли диагноз и теперь пытаются избавиться от клейма «инвалид».

Несколько часов в день Егору приходится носить артезы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 46 лет трижды мама и дважды бабушка

Наташа Бердникова – яркая блондинка с классной фигурой. Встретила бы на улице, не поверила, что у нее уже трое детей и двое внуков! Язык не поворачивается назвать эту красавицу бабушкой.

Язык не поворачивается назвать эту красавицу бабушкой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Женщина успешно строила карьеру – сама «доросла» до должности руководителя отдела продаж в крупной федеральной компании. Именно оттуда в 2017 году она уходила в декрет. Обещала скоро вернуться, но теперь у нее другой начальник – ее маленький сын Егорка. Его Наталья родила в 41 год.

Наталья занимается спортом и следит за фигурой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Я веду активный и здоровый образ жизни, тренируюсь, поддерживаю себя в форме, правильно питаюсь. Поэтому мне здоровье позволяло родить ребенка даже будучи бабушкой, – объясняет Наташа.

Мама, сестра, взрослая дочь и сын-подросток Наташу только поддержали. Старший сын, школьный хулиган, Богдан безумно полюбил младшего братика, приглядывал за ним и кормил.

Но жизнь семьи уже не будет прежней, а Наташа в ближайшее время не вернутся на работу. Ведь Егорка – особенный мальчик. Позади у него годы реабилитации, а впереди борьба за то, чтобы снять диагноз ДЦП.

Наталья с детьми и внуками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Оформляйте инвалидность, ДЦП»

Наташа правильно питалась и много занималась спортом. Беременность, как и две предыдущие, протекала замечательно. Все показатели были в норме. Но на 7 месяце внезапно началось кровотечение.

– Меня тогда экстренно прокесарили. Он родился рано и с маленьким весом. Так получилось, что Егорка не смог к тому времени взять от меня все, чтобы благополучно появиться на свет. Он лежал в реанимации под аппаратом ИВЛ. Там у него случилось воспаление кишечника. Нас выписали домой, а потом мы экстренно поехали на операцию, – вспоминает с дрожью Наталья.

Врачи успели вовремя, желудок успели сохранить. Но шов у малыша не срастался. Его оперировали еще три раза – три наркоза и два месяца под аппаратом ИВЛ.

Егор родился на два месяца раньше срока Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Когда мы попали домой, все было хорошо: он рос, набирал вес и развивался. Но с отставанием. Врачи говорили: все хорошо, глазки умненькие, – рассказывает Наташа. – Я говорю: он не садится и не встает у опоры, а по возрасту уже должен. Мне говорили, что он недоношенный, поэтому с опозданием развивается.

У старших детей серьезных заболеваний не было, развивались они сами собой. Поэтому с третьим ребенком Наташа была растеряна и соглашалась с врачами. Но, когда Егору исполнилось 10 месяцев, мама забила тревогу и стала водить малыша по врачам, на ЛФК, физиолечение и массаж.

– Ему исполнился годик, а он не сел и не встал. Невролог сказал: «Оформляйте инвалидность, ДЦП». Жизнь перевернулась с ног на голову. Я помню, как ему исполнился годик, а он мог только бревнышком перекатываться, переворачиваться и голову держать. Пригласили родственников отметить день рождения, я на него смотрю: а радости нет, я тогда много плакала, – с болью вспоминает Наталья.

Сначала Наташа никому не рассказывала о диагнозе, переживала все сама. Фото: Дарья Астахова, проект «Такая как ты»

Тогда о диагнозе Егора Наташа не рассказала никому из родственников. Только написала подругам и знакомым, у детей которых похожие проблемы со здоровьем. Они и поделились контактами специалистов. В год Егор начал заниматься с реабилитологом и мануальным терапевтом.

– Егорка начал ползать, потом сел, встал и сделал первые шажочки. Специалист сказал, что его одного мало, нужно подключать большой спектр занятий и процедур, потому что проблемы были не только с опорно-двигательным аппаратом. Не было речи и понимания. И мы начали активно проходить объемные курсы реабилитации.

Егор и родители Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Помогали люди и даже завод

За год Наташа и Егор побывали во всех бесплатных реабилитационных центрах Челябинска. Но результат был небольшой – долгожданного «скачка» не произошло.

– К тому времени я сообщила сестре и маме, что у нас инвалидность. Сначала думала, что быстро поставлю его на ноги: начнем заниматься и все будет хорошо. Но все оказалось не так.

В первом платном реабилитационном центре Наташе назвали неподъемную сумму – 300 тысяч рублей. Тогда мама решилась рассказать об этом в соцсетях и открыть сбор средств. Это было тяжело.

– Было очень тяжело писать первый пост о сборе средств. Каково же было мое удивление, когда люди начали откликаться. Когда я выставила пост, все узнали о диагнозе Егора, удивились, начали писать, звонить и, конечно, переводить деньги. Я выставила пост в 13.28, к вечеру нам прислали уже около 20 тысяч рублей. Помню, как я Егорку схватила на руки и сказала: «Мы с тобой обязательно победим этот диагноз, нам помогут», – вспоминает со слезами Наташа.

Правда, на первый курс реабилитации все равно не хватило. Тогда смогли собрать только около половины. На эти деньги оплатили основные занятия. И результат был! Егор стал активнее развиваться и физически, и умственно. Но в центре предупредили: в год нужно пройти, как минимум, три таких курса.

Помощь пришла откуда не ждали. Пост Наташи увидела директор завода по переработке пластика «Чистый Челябинск» и захотела помочь Егорке. Так и появилась акция по сбору крышек для лечения деток.

Пост Наташи увидела директор завода по переработке пластика «Чистый Челябинск» и захотела помочь Егорке. Так и появилась акция по сбору крышек для лечения деток Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Они открыли сбор пластиковых крышек, а деньги перечисляли нам на лечение. Моей радости не было предела! Поняла, что второй курс мы тоже сможем пройти, пусть не полностью, но что-то пройдем. Вся Челябинская область начала собирать крышки. Я сама ездила в организации, забирала их, отвозила на переработку. Помимо этого, завод нам еще добавлял средства.

Так Наташа собрала денег еще на два курса реабилитации. Но потом руководство предприятия сказало, что хочет помочь и другим деткам.

А Егор продолжает маленькими шагами идти вперед. Уже прошел много курсов иппотерапии – реабилитация при помощи адаптивной верховой езды на лошадях. Сейчас проходит канистерапию – занимается с собаками.

Егор - очень добрый мальчик. Фото: Дарья Астахова, проект «Такая как ты»

Сидела за дверью и услышала «мама»

Диагнозов у Егора много, избавляются они с мамой от них постепенно. Сейчас остались детский церебральный паралич, спастический тетрапарез и двусторонняя гидроцефалия – водянка головного мозга. Но показатели с каждым годом все лучше, заверяет мама.

Егору даже ставили задержку психического и речевого развития. Интеллект сохранен, понимание есть, а вот заговорить он долго не мог, только произносил отдельные слоги и пытался сказать свое имя. Правда, вместо «Егорка» выходило «Гока».

Реабилитация непростая, зато какой результат Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Я очень долго от него ждала «мама». У старших детей это было самое первое слово, они начали рано говорить. Как-то мы были у логопеда в реабилитационном центре. Логопед учила его механически, как произносить тот или иной звук. Я всегда ждала за дверью, потому что Егорик при мне хныкал и капризничал. Сидела за дверью и услышала «мама». Меня как будто кипятком облило, ток по телу прошел! Я так долго этого ждала! Не выдержала, приоткрыла дверь и увидела, что меня логопед позвал. Она механически научила его это говорить. Я разревелась от радости, Егор – потому что не любит зондовый массаж, – вспоминает Наташа.

А вечером дома Егор сам назвал ее мамой. И сам безумно обрадовался: понял, что теперь может говорить!

– Хочется, чтобы мамы ценили это и не говорили «не мамкай». Потому что у кого-то этого нет.

А на Новый год в этом году Егор впервые рассказал Деду Морозу стишок. Теперь мальчик разговаривает целыми предложениями и даже пересказывает сюжеты любимых мультиков и книг!

– Я до сих пор, когда с ним разговариваю, думаю: «Это было в моих мечтах», иной раз хочется себя ущипнуть: не во сне ли я. Мы с каждым разом близимся к победе над диагнозом.

Мама Егора уверена, они смогут победить диагноз Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ездит на роликах и лазит по скалодрому

Очень долго Егор вместе с мамой и врачами пытался научиться ходить. И все получилось! Но ходил мальчишка на цыпочках, левую ногу сильно заворачивало вовнутрь. А это уже могло привести к новым диагнозам. В сентябре 2022 года Егору подрезали ахиллово сухожилие. Теперь он ходит ровно – ножки выровнялись.

– Конечно, есть еще неуверенность – он не бегает так, как здоровый ребенок, походка у него немного другая. Но это огромнейший прорыв.

Но даже до операции Наташ приучала Егора к спорту. Сама она тренер и уверена, что в жизни каждого человека должны быть разные виды спорта. Даже если у него ДЦП.

– Мы много тренируемся. Он сейчас по скалодрому лазит сам вверх и вниз, ходит на рукоходе, висит на кольцах. Это просто невероятно! Мне очень хочется, чтобы он в каком-нибудь спорте проявил себя. Мы роликами занимались до операции. Даже успели в соревнованиях поучаствовать, он там занял второе место. Но он ездил на роликах не самостоятельно, а с помощью роллера, держась за него. Сейчас, когда возобновим занятия, он сам сможет на них кататься, – делится приятными новостями Наташа.

Диагноз не мешает Егору заниматься спортом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Постепенно Егор начинает жить как обычный ребенок. Раньше у него было много страхов и тактильная гиперчувствительность. А прошлым летом он впервые прокатился на аттракционе в парке! На иппотерапии кормит лошадку с ладони. И ни капли не боится!

– Каждая мелочь – это огромнейшая победа. И я вижу, как он радуется любому успеху. Он говорит: «Мама, у меня получилось, я сделал», отвечаю ему: «Ты – герой». Синдром успешности в нем развиваю, потому что таким детям это важно, – улыбается Наташа.

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