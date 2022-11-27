В семье все готовы были побриться налысо ради дочери: как мама помогла ребенку победить болезнь

Адель и ее мама Женя. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Материнство – это про любовь, поддержку, счастье и защиту, уверена Евгения Хатипова из Челябинска. Она пережила не только бессонные вещи, но и прошла весь путь борьбы с онкологией вместе со своей дочкой. И это помогло ребенку выздороветь. В День матери рассказываем историю Евгении и ее семьи.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ БОРЕТСЯ С РАКОМ КРОВИ

Евгения и Станислав познакомились в марте 2013 года. Парень не постеснялся и подошел на улице к красивой девушке. С этого начиналась их история любви. В ноябре того же года пара поженилась. А в июне 2015 родилась здоровая девочка Адель.

Первые пять лет Адель была обычным ребенком: играла с другими детьми, пела и не жаловалась на здоровье. Проблемы начались в марте 2020 года.

Ночью у девочки поднималась высокая температура, болел живот. А днем Адель снова превращалась в обычного счастливого ребенка. Бабушка, у которой внучка тогда гостила, вызывала врачей. В итоге направили к хирургу.

– Сдали кровь и там обнаружили бласты – 81%. В этот же день отправили ребенка в Челябинск. 17 апреля мы уже в 8 утра были в больнице. Ее сразу госпитализировали вместе с папой. Он тогда не работал, – рассказывает Евгения.

У Адель выявили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. В больнице на лечении она провела несколько лет. Вместе с ней лежали папа и бабушка. Иногда в больницу на несколько дней «поселялась» и мама. Именно она была главной поддержкой и символом спокойствия для дочки.

– Я ее никогда не обманываю. Близкие во время лечения боялись ей что-то говорить. Они звонили мне и дочь спрашивала, будет ли больно во время предстоящей процедуры. Я ей всегда говорила правду: «Будет больно, но ты у нас крепкий котенок, смелый котенок. Ты со всем справишься, потому что мы всегда с тобой». Врачи говорят, что она одна из тех детей, кто все героически принимал. Все уколы, капельницы и наркозы очень хорошо переносила, – рассказывает Евгения.

Адель во время лечения и после. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МАМА ВСЕХ ДЕРЖАЛА В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ

– Когда сообщили, что Адели придется побриться налысо, я сказала, что побреюсь вместе с ней. Хотела поддержать ее, чтобы не было страшно. Но папа сказал, что маме некрасиво быть лысой, поэтому побреется он. И вот они вместе пошли бриться. Сначала папа побрился – показал, что ничего страшного в этом нет. А потом Аделька села, и ее побрили, – вспоминает Евгения. – Я решилась на такой шаг легко, потому что мне было важно поддержать ее, чтобы она понимала, что это все временно. Если мы не будем друг друга поддерживать, поднимать настроение, подбадривать, держаться друг за дружку, то у нас ничего не получится. Дала ей понять, что семья – это важно, благодаря ей можно выдержать все преграды и беды. А волосы потом у всех отросли!

Женя и семью настроила на позитивный лад. Говорит, «построила» всех родных – при Адели негативные эмоции не показывать. Но за всем этим контролем не заметила, как сама выгорела.

– Просила всегда говорить, что у нас все получится, немножко полечимся и выздоровеем. Старалась всех держать в ежовых рукавицах. Никому не давала спуску в этом плане и поддерживала их. Сама я выгорела, потому что все держала в себе, ни с кем не делилась. Мне было очень тяжело. И когда близкие с легкостью приняли болезнь ребенка, начала сдавать позиции я сама. Понимала, либо обращусь за помощью, либо со мной может что-то случиться, а я нужна ребенку. Обратилась в «Искорку Фонд», там посоветовали хорошего психолога. Я высказалась, все поняла, она меня настроила. Стало легче. После этого я отпустила ситуацию, и мне стало хорошо, – признается мама.

Пока Адель общается только с родителями и сестрой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МАМА И ДОЧЬ – ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ

В мае у Адели закончилось лечение. Химиотерапия и гормонотерапия остались позади. Сейчас девочка в ремиссии – не принимает никакие лекарства и живет практически обычной жизнью. Еще год Адели придется провести дома, чтобы укрепить иммунитет. Поэтому Жене пришлось стать для дочери не только подругой, но и учителем.

– Ей уже семь лет, чтобы не терять время, решили проходить обучение на дому. Пригласили учителя. Но у нее появилась большая нагрузка в школе, она перестала к нам ходить. И чтобы не искать каждый раз нового учителя, решила сама с ней сидеть заниматься. Пока идем по программе, все успеваем. Обучение ей дается тяжело. Она все схватывает не так легко, как схватывала раньше. Но потихонечку, повторяем несколько раз. Повторяем, спрашиваем и она все рассказывает. У нее очень хорошая память: стихотворения и песни запоминает. Услышит один раз и уже может спеть.

Именно пением девочка и увлекается. Играет в Roblox и Minecraft. А еще очень любит рисовать. На Новый год попросила 3d ручку, чтобы делать колечки.

– Недалеко от нас есть музыкальная школа. Мы в 2020 году должны были пройти там прослушивание. Через год туда и пойдем.

Адель с мамой и сестренкой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Этой весной у Адели родилась сестренка Миролина. Девочка с радостью играет с ней и присматривает, когда родители заняты. Женя говорит, что Аделька очень ждала и любит младшую сестру.

– Хочу, чтобы оглядываясь назад, она понимала, что мама – не просто мама, а подруга. Мама всегда поддержит, к ней можно обратиться за любой помощью и не надо от нее ничего скрывать. Всегда можно найти поддержку и опору.

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