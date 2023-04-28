СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Курганской области

Огнем было уничтожено более 70 строений. Фото: СУ СКР по Курганской области

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту пожаров в Курганской области. Накануне в деревне Логоушка Кетовскго района погибла женщина. Также огнем было уничтожено более 70 строений.

— По данным следствия, масштабный пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следователи в рамках расследования уголовного дела проведут пожарно-технические и судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления.

Напомним, накануне крупный природный пожар перекинулся на деревню Логоушка. Спасатели эвакуировали жителей. К тушению пожара дополнительно привлекли огнеборцев из Челябинской и Тюменской областей. Также были задействованы аэромобильные группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

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