К выплате – 320 млн рублей: на торги выставили долг экс-главы «Гринфлайта», оставившего без квартир несколько тысяч челябинцев

«Гринфлайт» занималось строительством домов в микрорайоне «Академ Риверсайд» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На торги выставили долг экс-главы фирмы «Гринфлайта» Сергея Мануйлова. С коммерсанта, которого осудили в Челябинске за махинации с деньгами нескольких тысяч дольщиков, планируется взыскать 320 млн рублей. Также у кредиторов есть требования к самой фирме и ее дочерним организациям на сумму в 1,3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс».

На торги будут выставлены 10 лотов. В общей сложности с «Гринфлайта» и Мануйлова хотят взыскать более 1,6 млрд рублей. Наиболее крупное требование по долгу среди всех лотов представляет 935 млн рублей, самое маленькое – 200 тысяч рублей.

Сергей Мануйлов. Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

Заявки на участие в аукционе начали принимать со 2 мая. Для этого нужно внести задаток в 2%. В ходе торгов величина снижения стоимости составит 10% от начальной цены продажи.

Напомним, Сергей Мануйлов возглавлял компанию «Гринфлайт», которая занималась строительством домов на Северо-Западе Челябинска. После того, как стройка остановилась, выяснилось, что из фирмы пропали свыше 10 миллиардов рублей. Мануйлова привлекли к ответственности и дали 2,5 года колонии общего режима. Однако он отсидел неполный срок и вышел по УДО.

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