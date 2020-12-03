Бывший глава «Гринфлайта» Сергей Манулов, строивший дома в Челябинске, вышел по УДО

Сергей Мануйлов. Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

В Челябинске досрочно освободили бывшего главу компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова. Информация об этом появилась на сайте Калининского районного суда — еще 13 ноября ходатайство было удовлетворено.

До этого Мануйлову несколько раз меняли наказание: сначала ему назначили срок в колонии, потом заменили на исправительные работы, затем его снова вернули в колонию, а в конце концов он вышел по УДО. В колонии бывший директор должен был находиться до марта 2021 года.

Напомним, Сергей Мануйлов возглавлял компанию «Гринфлайт», которая занималась строительством домов на Северо-Западе Челябинска. После того, как стройка остановилась, выяснилось, что из фирмы пропали свыше миллиарда рублей. Мануйлова привлекли к ответственности, дали 2,5 года колонии, после чего он пытался уменьшить срок заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru