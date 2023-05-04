Книги Натальи Красновой: о чем пишет блогер из Челябинска

К 2022 году Наталья написала 7 книг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наталья Краснова больше известна как блогер и стендап-комик. Но вот уже 6 лет она пишет книги. О любви, отношениях, разрывах и о том, как все это пережить. Наталья делится опытом и пытается доказать, что все любовные ситуации типичны, как и переживания из-за них. Разбираем в хронологическом порядке, о чем писала комикесса.

В 2018 году вышла первая книга Натальи Красновой. «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» — о 13 мужчинах, с которыми на тот момент была девушка, включая школьную любовь.

— Каждый бывший в свое время очень логично появлялся в моей действительности и так же логично из нее исчезал. А потом я обычно ревела, потому что «это была любовь всей моей жизни». А потом делала выводы. А потом забывала. Потому что влюблялась в нового будущего бывшего, — так описала произведение сама Наталья.

Автор обещает поделиться всеми типажами мужчин, которые встречаются в жизни каждой женщины, и особенностях отношений с ними. Что мешает девушкам быть счастливыми? На этот вопрос Наталья и постаралась дать ответ.

На следующий год Краснова выпустила бестселлер с интригующим названием — «1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом». Пока блогер вела «Инстаграм», который сейчас запрещен на территории России, к ней в директ приходили вопросы от девушек и мужчин. Большинство из них — на тему отношений. Наталья их систематизировала:

— Здесь собраны все наши женские и общечеловеческие страхи: страх остаться одной, страх старости, страх смерти, страх так и не стать хорошей матерью, страх так никогда и не научиться рисовать ровные стрелки...

В итоге получилась книга о том, как перейти из состояния страдальца, которого никто не понимает, в состояние пофигиста.

У этой же книги есть продолжение: «1000 и 1 ночь без секса. Черная книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом». В ней блогер уже делает акцент на юморе и подсказывает, как пережить страшные и тяжелые моменты так, чтобы на душе потом стало спокойно.

— Смейтесь и плачьте. Плачьте и смейтесь. Только не одновременно, а то вас заберут в психушку. А я найду для вас 1000 и 1 причину, чтобы улыбнуться! — говорится в аннотации книги.

Кстати, потом этот сборник переупаковывали в черно-белые издания, продавав по две книги сразу или сохранив из двух книг самое важное в одной.

В пандемийный год Краснова выпустила сразу несколько книг. Первая — «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума». На тот момент она была замужем дважды: сначала за КВНщиком Александром Алымовым, от которого воспитывает близнецов Тимура и Артура, а затем за хоккеистом Дероном Куинтом, с которым брак распался через 4 года.

В этой книге автор рассказала:

- как преодолеть страхи совершить ошибку и остаться одной,

- как не чувствовать себя бракованной,

- как найти силы жить дальше,

- и как не возвращаться к вопросу, что ты сделала не так.

— Эта книга для женщин, которые мечтают наконец-то стать сильными и видеть смысл своего существования не в «хоть и плохоньком, зато своем мужичке» рядом, а в том, чтобы быть по-настоящему счастливой. Пусть и «разведенкой с прицепами»...

Также в этот год Наталья выпустила 100-страничный бестселлер «Три года без секса. Изоляция, к которой я была готова». В нем она собрала самые интересные письма читателей и дала на них ответы с юмором, чтобы показать остальным: у них все не так уж и плохо.

В 2021 году Краснова, которая в третий раз вышла замуж (причем за парня, который младше нее на 16 лет), написала книгу «Принцесса на всю голову. Почему вы влюбляемся в сказочных дураков». Девушка размышляет о том, почему в сказках все живут долго и счастливо, а на самом деле образ принцессы обречен на страдания, ведь Иван-Царевич обычно оказывается очередным Иваном-Дураком.

— Портреты 18 Принцесс – это 18 моделей поведения, 18 сценариев, по которым живет большинство женщин и которые мешают строить здоровые гармоничные отношения. Если вы собираетесь вести себя как сказочная принцесса, то очень скоро у вас будут сказочные проблемы. Это все, что у вас будет из сказочного. Конец, — указано в аннотации.

В 2022 на полках в книжных появился очередной бестселлер от блогера, посвященный изменам. Кажется, прогревом для книги «[НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать» стало высказывание Красновой в прямом эфире «Трактор шоу» о том, что если у мужчины есть член, он 100% изменяет. Это видео потом удалили.

Сама Краснова уверяет, что столкнулась с неверностью мужчины во время второго брака, да и сама была неверна. Она рассказывала об этом в интервью с Региной Тодоренко, когда девушки обсуждали личную жизнь с Дероном Куинтом.

— Измена – это не конец отношений, это показатель того, что в отношениях что-то идет не так. Очень сильно не так. И, скорее всего, очень давно не так.

В этот раз Краснова собрала не столько свой опыт, который помог выкарабкаться из состояния женщины, которой изменили, сколько комментарии специалистов по этому поводу. Там откровенные истории подписчиков и комментарии психологов, сексологов «и других –ологов», которые должны помочь принять взвешенное решение даже в непростой ситуации.

Будут ли книги у Красновой в 2023 году, пока не известно. Блогер об этом не распространяется.

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