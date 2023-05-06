6 золотых правил от стилиста, как выглядеть свежо и красиво в любом возрасте

Фото предоставлены стилистом

— Моя мама после выхода на пенсию очень переживала, что ей будет нечем заняться, но в «Ютубе» она нашла блогеров своего возраста, увлекающимися тем же, чем и она — садоводством. И их активная жизнь помогла ей преодолеть уныние, заниматься своим садом, строить планы и при этом хорошо выглядеть! Все потому, что она соблюдает 6 золотых правил. О каждом — по порядку, — рассказывает стилист из Челябинска Ольга Теплякова.

Ольга Теплякова - стилист из Челябинска.

1. Сохранение стройности

Старайтесь максимально сохранять стройность тела. Мне понравилась фраза одного пожилого мужчины, занимающего зарядкой каждый день: «Когда я двигаюсь, я обманываю мозг: он думает, что я молодой, и продолжает жить и работать». Кто бы как не защищал полноту, бодипозитив и так далее, но в золотом возрасте это уже вопрос здоровья и возможности жить.

Когда энергия жизни в теле сохраняется, переходим ко второму мощному способу сохранять хорошее состояние — внешний вид.

2. Наблюдение за молодыми, а не за молодящимися пожилыми

Тут главное не впадать в крайности: нужно смотреть на стиль не детей и подростков, а именно ухоженных женщин лет 35-40. Поверьте, мало кто из них будет ходить в мини и обтягивающих топах. Но если хотите, можете поглядывать в сторону и более молодого населения.

Фото предоставлены стилистом

Часто люди пожилого возраста смотрят телевизор и обращают внимание на стиль артистов и певцов. Но не стоит забывать, что это часть шоу, и к обычной жизни оно не имеет отношения и будет выглядеть смешно.

3. Естественные прическа и цвет волос

Если для вас важен образ, и вы хотите выглядеть привлекательно и молодо, обратите внимание на западных актрис преклонного возраста. Как правило, они выглядят очень достойно.

Фото предоставлены стилистом

Цвет волос должен быть естественным. Если вы всегда были светлой, то отдавайте предпочтение светлым волосам, блонду или натуральным седым волосам. Если вы были брюнеткой и не хотите седых волос, окрашивайте их в ваш естественный цвет.

Не нужно окрашивать волосы в красные и рыжие оттенки, это прибавляет возраст.

Что касается стрижек, я бы сказала — обычные. Это волосы до плеч, каре, коротки или длинные, подстриженные каскадом, если у вас позволяет густота. Все те стрижки, которые носят девушки 30-40 лет. Не стоит делать креативных стрижек со сложным окрашиваем.

4. Простота и комфортный стиль

Если бы я составляла комплекты для повседневной носки, то это был бы такой набор:

- кеды (кроссовки),

- брюки или комфортные по посадке джинсы,

- футболка или лонгслив,

- курточка, блейзер, бомбер или толстовка на молнии,

- и простая лаконичная сумка.

Фото предоставлены стилистом

Говорят, что брюки молодят. Это так, но и юбки тоже будут выглядеть отлично. Самое главное, чтобы это была современная юбка в комплекте с теми же кедами, кроссовкам или сандалиями.

5. Грамотные оттенки в образах

Я знаю, что для многих пожилых людей красивое значит яркое, многоцветное, с принтом (например, горошек, цветы). Чтобы радовался глаз. Но получается, что выбирая красивые разноцветные кроссовки, разноцветную кофточку, такие же брюки, сумку в нескольких оттенках, разноцветный шарф и куртку с принтованным подкладом, получается совершенно возрастной и не красивый образ.

Фото предоставлены стилистом

Конечно, стоит носить яркие цвета, если вы их любите и они вам идут. Но дозировано: пусть это будет что-то одно.

6. Нет маленьким и обтягивающим вещам

В этом возрасте не стоить носить одежду, которая обтягивает. Это не меньше показывает ваше тело на всеобщее обозрение, чем мини-юбки и глубокие декольте. Между телом и одеждой должен быть воздух. Одежда покупает не по указанию размера на бирке, а после примерки на себя.

Фото предоставлены стилистом

Соблюдая эти правила, вы всегда будете выглядеть привлекательно. Я уверена, что хорошо выглядеть на пенсии — достойно уважения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пляж, в горы, на базу отдыха и для города: 4 капсульных гардероба на лето с ценами

Что носить людям золотого возраста, чтобы выглядеть модно: разбор гардероба от стилиста

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru