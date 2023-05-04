Пожелтели глаза и кожа: из-за приема китайских БАДов женщине пришлось пересаживать печень

Сейчас Елена выглядит здоровой, но все началось с пожелтевших глаз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За одну ночь у Елены Пленкиной пожелтели глаза. А потом и кожа стала лимонного цвета. Оказалось, что печень женщины буквально перестала работать, и за несколько месяцев красавица угасла и впала в печеночную кому. Всему виной оказались БАДы, которые женщина принимала на протяжении двух лет. Чтобы спасти Елену, челябинские хирурги пошли на эксперимент и впервые в области провели экстренную пересадку печени.

Пожелтели глаза и кожа

– 9 апреля у меня был второй день рождения, – с такой фразой встречает нас в больничном коридоре яркая энергичная женщина.

Елене Пленкиной 54 года, и всего месяц назад она была на грани жизни и смерти.

– Как-то утром в зеркале я увидела свои желтые глаза. С этого все и началось. Напугалась и сразу обратилась в больницу. Там сделали УЗИ – ничего плохого не нашли, МРТ – тоже ничего не показало, взяли анализы – в крови был повышен билирубин (желчь) и ферменты, – вспоминает Елена Пленкина.

Со временем стали всплывать и другие проблемы. Кожа пожелтела вслед за глазами. Все время хотелось спать, от усталости ничего не спасало, не хотелось общаться с людьми. Но никаких болезненных ощущений не было.

Сейчас Елена ходит в маске, чтобы не подхватить никакой вирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Пока я была дома, все было нормально: желтая кожа и желтая, – объясняет Елена.

Женщина лечилась у гастроэнтеролога в Копейске, где живет. Но уровень желчи в крови продолжал расти, лечение не помогало. Тогда ее направили в поликлинику Челябинской областной клинической больницы. И снова анализы, УЗИ, МРТ. Немного полечились в таком формате, но поняли, что лучше не становится.

– Легла в больницу 23 марта, когда почувствовала, что не справляюсь и, наверное, мне нужна помощь профессионалов высокого уровня. При госпитализации более тонкое и объемное обследование выявило отклонение – гипокоагуляцию, кровь стала хуже сворачиваться, – вспоминает пациентка.

Елене назначили интенсивную терапию. Но процесс печеночной недостаточности уже запустился – с каждым днем становилось только хуже.

Оперировали на соседних столах

Через несколько дней Елена впала в сопор – рефлексы остались, но сознание было подавлено, красивая активная женщина даже не могла сама двигаться.

– Пациентку к нам привезли в достаточно тяжелом состоянии. В течение нескольких дней она начала впадать в состояние печеночной комы. Это тяжелое состояние, к сожалению, оно нередко заканчивается фатально, – объясняет главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман.

Когда Елена оказалась в реанимации, врачи поняли, что единственный способ спасти ей жизнь – это пересадка печени. Это была уже 19 трансплантация этого органа в ЧОКБ, но первая экстренная.

Елена благодарна врачам, которые спасли ей жизнь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Впервые мы выполнили трансплантацию печени из-за острой печеночной недостаточности. Она возникает у человека резко, и без трансплантации исход будет неблагоприятный, – отмечает руководитель Челябинского областного центра трансплантации и главный трансплантолог региона Александр Полторак.

Донора нашли быстро. Оперировали их вместе: на одном столе «вырезали» донорский орган, а на другом – готовили к пересадке пациентку. Две бригады хирургов работали 11 часов, это почти в два раза дольше, чем обычно. Обычно кровь поступает в печень по одной артерии, но у Елены их две, а у донора – три!

Сейчас в листе ожидания на пересадку печени находятся около 30 человек. Найти донора непросто, но Елене повезло.

– Я очень благодарна главному врачу больницы за организацию помощи и его разрешение взять меня на операцию. Ведь был достаточно высокий риск, потому что я была в крайне тяжелом состоянии. Но он верит в своих докторов! – с улыбкой рассказывает Елена.

Из-за печеночной недостаточности Елена плохо помнит первые дни после операции. Тело все еще не слушалось, а ослабленный организм набирался сил.

– Я очень удивилась, когда сказали, что у меня теперь новая печень. Я была в таком состоянии, что не предполагала, что меня могут прооперировать и что-то такое замечательное может случиться. Дней через пять я более-менее стала соображать, попыталась воспользоваться телефоном. И осознанно стала понимать, что могу кушать и вставать сама, – признается пациентка.

Сейчас Елена чувствует себя прекрасно и мечтает поскорее вернуться к любимой работе. Она акушер-гинеколог – помогает малышам появляться на свет. Уже завтра Елену выпишут домой, к родным. Но кое-чем придется пожертвовать:

– Думаю, в ближайшее время мне не грозит фитнес. Из спорта останется только ЛФК. До настоящих тренировок я буду скучать еще долго.

Виной всему БАДы?

Причин острой печеночной недостаточности может быть несколько. Гепатит или онкологию у Елены не обнаружили. Поэтому медики грешат на БАДы, которые женщина принимала последние два года.

– Мы считаем, неуправляемое поражение печеночных клеток возникло в том числе вследствие приема биологически активных препаратов, которые пациентка самостоятельно принимала. Конечно, это не только с этим связано, но наша концепция была именно такая. Помните, что в назначении биологически активных добавок тоже должен быть профессиональный подход, – отмечает главрач областной больницы Дмитрий Альтман.

Лечение контролировал лично главврач больницы Дмитрий Альтман. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Елена особо не хочет распространяться о добавках, которые принимала. Но все же немного нам рассказала:

– Это продукт традиционной китайской медицины, обладающий успокоительным и желчегонным действием. Изготавливались их в научно-исследовательском институте в Новосибирске. Чувствовала от них эффект. Возможно, какое-то накопление повлияло на то, что так ухудшилось мое состояние.

Конечно, нельзя утверждать, что проблемы со здоровьем у Елены начались исключительно из-за приема БАДов. Но врачи настоятельно просят советоваться с ними, прежде чем начинать пить витамины, добавки и разные лекарства.

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