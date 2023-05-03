Болезнь не появится на ровном месте: как понять, что у вас астма, и пора идти к врачу

Проблемы с легкими есть примерно у 10% жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В коридорах тихо переговариваются пенсионеры, ждут своей очереди молодые красивые женщины и мужчины. У кого-то из них астма, а кто-то пришел на плановое обследование от завода. КП-Челябинск заглянула в кабинеты областного пульмонологического центра и готова рассказать, как у нас лечат астматиков, как выявить астму у себя, и куда бежать за помощью.

Показатели ниже, чем по России

Челябинский областной пульмонологический центр находится в неприметном здании областной больницы №3. Попасть сюда может любой житель региона. Достаточно только получить направление от врача или записаться самостоятельно, если возникли проблемы с дыханием.

Проблемы с легкими есть примерно у 10% жителей Челябинской области. Казалось бы, немного, но ведь это больше трехсот тысяч человек! Из респираторных заболеваний среди южноуральцев лидируют пневмония, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Главный внештатный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– В 2022 году у нас резко упала заболеваемость пневмонией. В предыдущие годы из-за ковида цифры значительно превышали все разумные показатели. В этом году у нас показатели почти в 2,5 раза ниже, чем в целом по стране, – отметил главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Владимир Антонов. – Например, с бронхиальной астмой в области зарегистрировано около 40 тысяч пациентов. По статистике мы ничем не отличаемся от средних российских показателей. Каждый год мы выявляем более 10–15% новых пациентов с бронхиальной астмой.

Врач-пульмонолог Елена Блинова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Его коллега, врач-пульмонолог Елена Блинова, уверена, что с каждым годом количество астматиков в Челябинской области растет. И сейчас эти показатели очень высокие. Но это даже хорошо!

– Стали лучше диагностировать и выявлять астму раньше, в том числе и в детском возрасте, – отметила пульмонолог Елена Блинова.

Раньше заболевания дыхательных путей не могли выявить годами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как обнаружить у себя астму

Астма – генетическое заболевание, из ниоткуда она не появится. Но все же есть ряд триггеров, из-за которых она может «проснуться»: экология, вредное производство, аллергии и курение.

– Экологические проблемы в большей степени связаны с обострением этих заболеваний, а не их распространенностью в целом. Главный фактор большинства наших заболеваний – не промышленность, а курение. Оно в большей степени определяет и заболеваемость, и смертность от респираторных заболеваний. А процент курящих в Челябинской области, к большому сожалению, остается стабильным, – отметил главный внештатный пульмонолог минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Показатели очень высокие, но это даже хорошо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот и Константин Маханьков работает на заводе, в горячем цехе, уже 24 года. С каждым годом здоровье становилось все хуже, наконец-то обратился к врачам.

– У меня появились одышка и затрудненное дыхание. По лестнице поднялся – уже сильная одышка и учащенное сердцебиение. Подниму ребенка на руки, немного пройду, уже все – задыхаюсь. Сам запустил, надо своевременно обращаться. Пошел к врачу, она отправила на снимок, приехал сюда, чтобы взять направление на этот снимок, – рассказал Константин Маханьков КП-Челябинск.

Константин работает в горячем цехе уже 24 года, появились проблемы с дыханием Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тревожные звоночки, при которых стоит бежать к врачу:

– дискомфорт при дыхании;

– отдышка, которая заставляет прекратить физическую нагрузку;

– приступы удушья;

– приступы кашля при контакте с аллергенами;

– свистящее дыхание.

Свистящее дыхание может быть приступом астмы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как подтвердить и лечить астму

Раньше заболевания дыхательных путей не могли выявить годами. Но с новым оборудованием все стало намного проще и быстрее. Самое маленькое устройство в областном пульмонологическом центре помещается в руку. Спирометр помогает исследовать функции внешнего дыхания. Пациенту нужно всего лишь в нужном ритме подышать в трубочку.

Но есть и более сложные аппараты. Кардиореспираторный комплекс состоит из «велотренажера», специальной системы и двух мониторов. Врач подключает к пациенту датчики ЭКГ, а также смотрит, есть ли нарушения в дыхании. За 40 минут можно определить, как человек справляется с нагрузками, тип одышки и выявить точное место нарушения. На такое обследование чаще приходят люди с сердечными заболеваниями, перенесшие ковид и сотрудники заводов.

Кардиореспираторный комплекс за 40 минут помогает определить, как человек справляется с нагрузками, тип одышки и выявить точное место нарушения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одна современная аппаратура – герметичная кабинка. Она исследует легочные объемы и как кислород попадает в организм и покидает его. Оборудование помогает врачам полностью обследовать функции респираторной системы.

– Приставка позволяет исследовать функцию внешнего дыхания, как у младенцев, так и у пожилых пациентов, которые не могут сделать полноценные вдох и выдох. Это значительно облегчает диагностику дыхательных путей недосягаемых уровней легочной системы, которые невозможно увидеть на обычной аппаратуре, – отметил Владимир Антонов.

Приставка позволяет исследовать функцию внешнего дыхания, как у младенцев, так и у пожилых пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта прозрачная герметичная кабинка стоит более 8 миллионов рублей. Приобрести ее помогло правительство Челябинской области.

Герметичная кабинка исследует легочные объемы, и как кислород попадает в организм и покидает его Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области не только помогают выявить заболевания дыхательных путей, но и лечат астму в тяжелой форме. Для этого применяют новейшую разработку – таргетную терапию.

– Генно-инженерная биологическая терапия существует только в виде инфекционных препаратов. Если решаемся на эту терапию, она продолжается максимально долго, пока есть возможность: препарат в наличие и хорошая переносимость пациента. Астма – это заболевание, которое можно лечить, а вот вылечить, к сожалению, нельзя, – отметила пульмонолог Елена Блинова.

В Челябинской области не только помогают выявить заболевания дыхательных путей, но и лечат астму в тяжелой форме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в области такое лечение получают более двухсот человек. Но главный внештатный пульмонолог региона Владимир Антонов уверен, есть куда стремиться, ведь на деле объем таких пациентов еще больше. Однако, по объему назначения таргетных препаратов Челябинская области уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

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