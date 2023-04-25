Полукилограммовый комок волос вытащили из желудка девочки в Магнитогорске

Операция длилась полтора часа.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Южном Урале девочке-подростку провели уникальную операцию. Хирурги вытащили из ее желудка огромный плотный, как валенок, комок волос. А весит этот ужас полкилограмма.
Все началось с того, что девочка жаловалась на боли в животе. У нее постоянно было ощущение, что она переела – желудок был растянут, и уже довольно-таки долго не сокращался до минимальных размеров.
Врачи предполагают, что ком из волос копился в желудке пять-шесть лет. Основная часть, свалявшиеся волосы, была в желудке. Но еще почти на метр волосы уходили в тонкий кишечник.
Операция неприятная. Фото: скрин эфира «ТВ-ИН»
Уникальную операцию провели в Центре охраны материнства и детства в Магнитогорске. К сожалению, сделать это малоинвазивно, через проколы, не позволил большой размер конкремента из плотно свалянных волос.
– К сожалению, на нашем уровне мы можем это сделать только при помощи открытой операции. Нужно было зайти в брюшную полость, вскрыть желудок, достать оттуда инородное тело и все ушить обратно, – объяснил детский хирург многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Павел Солдатов
Операция была не из приятных. Но уже через полтора часа желудок девочки оказался свободен! Пять-шесть дней после операции питательные вещества она будет получать через вену. А потом сможет постепенно вернуться к привычной жизни. Но уже без постоянной боли.
Полобный случай уже не первый в Челябинской области. Пару лет назад хирурги прооперировали 12-летнюю девочку с синдромом Рапунцель. Школьница постоянно жевала и глотала кончики волос.
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