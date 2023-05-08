Большинство пожаров в Курганской области удалось локализовать

Глава МЧС Александр Куренков облетел места пожаров. Фото: кадр видео МЧС России.

МЧС России заявило о локализации большинства природных пожаров в Курганской области. Однако три очага еще остаются. Глава ведомства Александр Куренков облетел районы, которые пострадали от огня.

— Большая часть природных пожаров уже локализована, — сказал министр после облета.

По уточненным данным удалось локализовать 6 из 9 природных пожаров, один полностью ликвидирован. Для этого понадобилось почти 1300 человек, 330 единиц техники, а с неба скинули 165 тонн воды. В Курганскую область прибыли подразделения всех соседних регионов. Также на место вылетели самолет ИЛ-76 МЧС России, аэромобильные группировки из Перми, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра из Челябинской области и Ногинского учебно-спасательного центра.

Во всей Курганской области сохраняется режим ЧС, который был введен 7 мая.

В Курган съехались подразделения со всей России. Фото: МЧС Курганской области.

Сегодня, 8 мая, успокоилась обстановка и на трассе «Иртыш», которую пришлось перекрыть из-за огня. Накануне дорога была задымлена и стала опасна.

— Движение на автомобильных дорогах Р-254 «Иртыш» подъезд к Тюмени с 3 по 14 километр, Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в границах Варгашинского муниципального округа Курганской области возобновляется в связи с ликвидацией угрозы, — сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Курганская область полыхает в пожарах уже на протяжении двух недель. Страдают поселки и жилые дома. 7 мая огонь охватил деревню Юлдус Шадринского округа в 100 км от Кургана. Горели 20 домов, под угрозой была школа, которую все-таки удалось отстоять.

Как сообщает следственный комитет по Курганской области, в результате пожаров погибли три человека. Однако жертв может быть и больше: их количество устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

— Пожар распространился из-за возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, которые не приняли меры пожарной безопасности, — уточняет СК.

В то же время правительством региона приняты решения о денежных выплатах. Те, кто пострадал во время природных пожаров в Курганской области, получат единовременно по 10 тысяч рублей. Если люди частично потеряли имущество, компенсация составляет 30 тысяч рублей. При полной потере выплачивают по 50 тысяч рублей.

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