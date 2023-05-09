Салют Победы и концерт Полины Гагариной в Челябинске: самые яркие кадры 9 мая

Собрали самые яркие кадры вечернего шоу на День Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 9 мая прошел праздничный концерт и салют в честь Дня Победы. На сцену у Торгового центра вышли Сергей Безруков и Полина Гагарина. Челябинцы встретили гостей более чем радушно, исполняя хором популярные хиты.

Закончился вечер традиционным залпом салюта. Ничто не смогло помешать челябинцам почтить память тех, кто защищал страну от фашизма.

Самые яркие кадры вечерней программы празднования 9 мая в Челябинске.

Площадь перед Торговым центром была заполнена людьми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Песни Поилины Гагариной пела вся площадь, заглушая певицу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Безруков стал ведущим концерта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также актер спел несколько песен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцев на сцену вышел поздравить губернатор Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы пришли на концерт с флагами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск стал одним из городов, где не стали отменять салют в честь Дня Победы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди собрались набережной реки Миасс, чтобы увидеть фейерверк. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салют продлился ровно 10 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru