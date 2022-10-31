Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян повредил ногу, спасая краснокнижных птиц

Журналисты «Комсомольской правды-Челябинск» поздравили Карена Даллакяна в приюте «Спаси меня»

«Такого Дня рождения у меня еще не было», — улыбается Карен Даллакян, показывая на ногу в гипсе. Рядом ложится котик, — лечит. Мы приехали в приют «Спаси меня», чтобы поздравить зоозащитника с 52-летием и узнать о его самочувствии.

Травму ветеринар получил в Верхнеуральске, когда вместе с полицейскими ездил изымать птиц — 27 сапсанов и балобанов ютились в самодельных металлических клетках. Карен Даллакян вспоминает: дело было поздним вечером, в темноте не заметил небольшую ямку, сделал шаг и провалился. Нога распухла и стало понятно, что дело серьезное.

Добраться до больницы удалось только утром следующего дня. В травматологии — очередь. Пациенты сразу узнали Карена Даллакяна и, позабыв про боль, бросились делать селфи с зоозащитником, все интересовались его самочувствием.

Карен Даллакян — основатель и глава фонда зоозащиты «Спаси меня». Ветеринар известен спасением диких животных, пострадавших от рук людей. Самый известный подопечный Карена Даллакяна — тигр Жорик, ставший талисманом чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Челябинске в 2012 году.

Уже много лет Жорик живет в хабаровском центре реабилитации «Утес». Недавно туда же отправился еще один спасенный тигр — Гектор. Он родился в передвижном зоопарке. Будучи котенком его попытались похитить из клетки, но только жутко травмировали.

Этой весной Карен Даллакян помогал мариупольскому зоопарку, а потом отвозил помощь домашним животным, которые переживали страшные события в подвалах вместе со своими хозяевами, а люди и даже под звуки разрыва снарядов думали о здоровье своих питомцев.

Редакция «Комсомольской правды-Челябинск» поздравляю Карена Даллакяна с днем рождения и желает скорейшего выздоровления!

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