Наш ответ «Гриффинам»: депутат Госдумы предложила создать свой мультфильм про Челябинск

Депутат предложила снять добрый мультфильм о Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать мультфильм про Челябинскую область. Такая идея появилась после нашумевшей серии американского мультсериала «Гриффины». Там столицу Южного Урала показали, как считает депутат, в оскорбительном образе.

– Я знаю, сколько у нас талантливых людей, которые любят свой регион и могут показать его лучшие стороны. Давайте придумаем хороший добрый сюжет и явим его нашему юному зрителю, – предложила Яна Лантратова.

Депутат призвала творческие объединения и студии присылать конкретные идеи для реализации на свою рабочую почту, отметив, что уже ведет переговоры о финансовой стороне вопроса.

А касательно своих первых высказываний Лантратова добавила, что не призывала ограничивать показ серии про Челябинск, а лишь «выразила надежду, что на российском телевидении ее не покажут».

Напомним, по сюжету серии «Гриффинов» персонажи отправляются в Челябинск, который выглядит как постапокалиптический город. Там люди заражаются коровьей чумой, а дома повсюду разрушаются. Кстати, свое мнение о мультфильме высказал и священник из Челябинской епархии. Он заявил, что старый скетч про Дулина и Михалыча является куда более пакостным, чем серия американского мультика.

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