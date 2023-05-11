Священник назвал историю Дулина и Михалыча «более пакостной», чем серия «Гриффинов» про Челябинск

В мультсериале город показали не в лучшем свете. Источник: мультериал «Гриффины»

Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков отреагировал на нашумевшую серию мультериала «Гриффины» про столицу Южного Урала. По словам священника, название «Уральский Чикаго» ему не показалось обидным, а момент про чаеразвесочную фабрику показал, что сценаристы хорошо знают «матчасть».

Дальнейшее развитие серии Шестаков назвал «типичной клюквой», но отметил, что куда более пакостным был скетч про челябинских заводчан Дулина и Михалыча, который показывали в шоу «Наша Russia» в конце нулевых.

— История, кстати, с более крепким душком, сочиненная компанией екатеринбургских смехачей, потому как когда свои глумятся, то это пакостно, а когда всякие ихние, так вроде обыденно. Что с них, с бусурман, возьмешь? — пишет Игорь Шестаков в соцсетях. — На себя бы посмотрели, право слово! Ибо есть и у них такие населенные пункты, что наши родные Колупаевка или Плановка покажутся «Аллеей звезд».

В конце своего поста священник отметил, что Челябинск богат хорошими и интересными историями, которые можно показывать через любой жанр. И призвал авторов и креативщиков показать свое мастерство.

Напомним, в новом сезоне американского мультсериала «Гриффины» вышел эпизод про Челябинск. Город там показан в плохом свете, где дома разрушаются, а жители злоупотребляют алкоголем и заражаются коровьей чумой. В Госдуме уже призвали ограничить показ этой серии в России.

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