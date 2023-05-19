Биография Евгения Кузнецова: начинал в Челябинске, стал звездой НХЛ

Евгений Кузнецов начал заниматься хоккеем с 6 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас Евгений Кузнецов известен как центральный нападающий Washington Capitals — американского хоккейного клуба, который входит в НХЛ. Но сам спортсмен наш, челябинский. Он строил карьеру с «Трактора», став лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2011/12. Как же хоккеиста занесло в США? Вспоминаем биографию Евгения Кузнецова в честь его дня рождения, который он празднует 19 мая.

Детство Кузи

По данным открытых источников, Евгений Кузнецов пришел в спорт в 6 лет. Сначала хоккею его обучал папа, а когда мальчику понравилась суть игры, его отдали в спортивную школу «Трактор». Говорят, что от ледового дворца он жил неподалеку и так горел хоккеем, что двухчасовые тренировки могли затянуться на весь день.

Первым тренером будущей «звезды» стал руководитель команды «Трактор-1992» Владимир Шабунин. Он помогал мальчику отрабатывать движения и прозвал его Кузей. Это прозвище закрепилось за спортсменом на всю жизнь.

Уже в 9 лет (это был 2001 год) Евгений впервые сразился в настоящем турнире против магнитогорской команды. Матч закончился со счетом 12:2 в пользу челябинцев, сам же хоккеист уже тогда показал себя как бомбардир.

Правда, играть с ровесниками Кузнецову быстро наскучило: есть информация, что будучи подростком он выходил на лед наравне со взрослыми. Но это, конечно, только на тренировках. В основной состав «Трактора» парня взяли, только когда ему исполнилось 17 лет.

Игрок «Трактора» Евгений Кузнецов

Когда Кузнецова взяли в команду, он начал активно участвовать в матчах. Из 35 игр забил две шайбы, чтобы было весьма неплохим результатом. Уже на следующий год Евгений стал участником матча звезд КХЛ, а еще через год его в стартовую пятерку выбрали болельщики.

С 2014 года Евгений Кузнецов играет за Washington Capitals Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сезоне 2011/12 Кузю признали лучшим бомбардировщиком «Трактора»: он набрал 41 очко в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В челябинском клубе хоккеист играл вплоть до 2014 года. Но когда команда не попала в плей-офф, на спортсмена обрушился шквал критики. И он ушел из клуба, поиграв за него всего 5 лет.

Дважды чемпион мира по хоккею с шайбой

Кстати, как только Кузнецову исполнилось 18, его, как перспективного игрока, пригласили в молодежную сборную России. Первый чемпионат с ним был в 2010 году, и тогда команда добралась лишь до 6 места. Но, несмотря на это, Кузю признали игроком матча в схватке с Австрией.

Уже через два года сборная подготовилась лучше: Евгений забил 4 гола и 7 раз отдал голевые передачи. Три из них буквально вырвали победу в финале против сборной Канады: после двух периодов России уступала 0:3, но завершила матчи со счетом 5:3. Россия стала чемпионом мира по хоккею 2012. Этот же успех команда повторила в 2014 году — тоже с участием Кузнецова.

В 2013 году Кузя снялся в "Универе", сыграв сам себя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккеист НХЛ

Оказывается, еще в 2010 году Washington Capitals задрафтовали Евгения в свою команду. Поэтому после расторжения контракта с челябинских хоккейным клубом Кузнецов переехал в Америку и подписал документы с «Вашингтоном». И выбрал себе 92 номер, под которым играл в Челябинске.

Евгений Кузнецов продлевал контракты дважды: в 2015 — на два года, а в 2017 — на 8 лет! В эти же годы команда с участием спортсмена дважды выиграла президентский кубок – это награда НХЛ.

Еще один значимый трофей, который получила команда вместе с Кузей — это кубок Стэнли. Его вручают победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги. Лучшим игроком тогда признали Александра Овечкина, но, по мнению тренера и эксперта, Кузнецов проявил себя ничуть не хуже.

Серебряный приз, на котором выгравированы памятные надписи о победах разных команд, даже приезжал в Челябинск. В 2018 году Евгений привез его в школу «Трактор» и фотографировался с поклонниками хоккея.

В 2018 году Кубок Стэнли приехал в Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас спортсмен продолжает играть за Washington Capitals и особыми хоккейными достижениями в последнее время похвастать не может. Все из-за скандала, который произошел в 2019 году.

Скандал с допингом

В 2019 году в интернете разлетелось видео, где Кузнецов сидит рядом с дорожками кокаина. Тогда Евгению удалось доказать непричастность к происходящему в ролике, но наркотики в его крови все равно нашли — во время допинг-пробы на чемпионате мира-2019. Из-за этого центрального форварда на 4 года дисквалифицировали из матчей за национальную сборную и запретили выступать в 3 матчах подряд в НХЛ. Также его лишили бронзовой медали, которую он получил в том же году в составе сборной России.

Кроме того, в 2021 году Кузнецова отстранили еще на 4 матча — за нарушение противоковидных процедур. Он вместе с Овечкиным, Самсоновым и Орловым находился в одном номере, чего по правилам безопасности делать было нельзя.

Личная жизнь Евгения Кузнецова

Хоккеист женился в 2011 году на Анастасии Зиновьевой. Свадьбу сыграли на ледовой арене «Трактора». Сейчас у пары двое детей: в 2015 году родилась Есения, а в 2019 — Федор.

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