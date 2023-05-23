Рвануть в груди могло в любой момент: кардиохирурги через маленький разрез спасли жизнь боксеру-любителю

Сергей уже чувствует себя отлично. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сергей Гатауллин из Челябинска раз в несколько лет проходит обследования и серьезно следит за здоровьем. Но даже это не помогло ему уберечь сердце. Увеличившаяся аорта могла довести мужчину до смерти – рвануть могло в любой момент. Спасли его кардиохирурги – через мини-разрез провели операцию и спасли жизнь человека.

После ковида расширился сосуд

41-летний Сергей Гатауллин из Челябинска недавно получил второй шанс на жизнь. В груди у него могло рвануть в любой момент. А началось все еще в детстве. Сергей страдал из-за повышенного давления, но сильных проблем со здоровьем это не вызывало.

– 6-7 лет назад стал более детально следить за здоровьем. Друзья стали умирать – один как раз из-за инфаркта сердца, не уследил за собой. Я стал раз в год-два проходить комплексное обследование организма, уделяя больше внимание сердцу из-за давления, – вспоминает Сергей.

Сергей проверял здоровье раз в год или два. Фото: Егор ИВЛЕВ

Первое время все показатели были в норме. Но сильно ударили по здоровью ковид. Им Сергей переболел в 2020 году вместе с женой. Но после него проверить сердце решил только в 2022 году. И не зря, показатели стали ухудшаться.

– Было расширение клапана аорты – в допустимых нормах, но уже на границе. Врач из обычной больницы направил меня в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, – рассказывает Сергей.

В ноябре прошлого года мужчина прошел комплексное обследование у кардиологов. А в феврале лег в стационар. Врачи подтвердили опасный диагноз – аорта расширена. Сосуд рядом с сердцем мог рвануть в любой момент. Поэтому он не сомневался – нужно соглашаться на непростую операцию.

Оперировали через маленький разрез

Сосуд расширялся так быстро, что в какой-то момент исправить это можно было только при помощи операции. Провели сложную операцию хирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Врачи удалили аневризму и внутрь протеза установили клапан пациента.

– Операция выполнялась через мини-доступы: делается разрез небольшого размера, операция выполняется через него. У этого метода много преимуществ, кроме косметического: минимизируется хирургическая травма, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к нормальной жизни, – отметил заведующий кафедрой хирургического отделения №2 Владислав Аминов.

Заведующий кафедрой хирургического отделения №2 Владислав Аминов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Также специалист отметил: Сергею очень повезло, что ему сохранили родной клапан. Ведь при его протезировании пациенту нужно всю жизнь принимать лекарства, которые снижают свертываемость крови.

Операции через мини-доступы в федеральном центре начали делать в прошлом году, в том числе, так называемые, операции Дэвида.

– У нас стандартный разрез грудной клетки – около 25–30 см, а здесь – 6–8. В стране такие операции через мини-доступы делают 8-9 клиник, – отметил главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин.

Главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин. Фото: Егор ИВЛЕВ

Болей в груди не было

Около пяти часов хирург и двое ассистентов спасали жизнь и здоровье Сергея. Операцию провели всего восемь дней назад, а сейчас пациент уже сам ходит по коридорам больницы и задорно смеется.

– Конечно, после операции была слабость. Первые двое-трое суток чувствовал себя не совсем комфортно, но болей в груди не было. Сейчас абсолютно нормально, подумываю, как бы скорее домой поехать, – смеется Сергей.

Операция длилась 5 часов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Впереди у него еще две недели реабилитации в больницы. А когда полностью восстановится, мужчина мечтает вернуться к занятиям тайским боксом, катанию на сапборде, квадроцикле и сноуборде.

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