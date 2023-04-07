Не мог спать от боли и сильно хромал. Челябинские врачи разъединили сросшиеся 30 лет назад кости таза и бедра

Виталий уже ходит, но пока с костылями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше 30 лет Виталий Новиков из поселка Красногорский Челябинской области страдал от боли в спине и хромал, а спать мог только на боку или обложившись подушками. Мужчина верил, что нужную ему операцию по «разъединению» сросшихся костей могут провести только в Германии. Но челябинские хирурги удивили его. После операции прошло всего несколько дней, а Виталий уже сам ходит по больничному коридору.

На фото до операции видно, что Виталий не мог даже поставить ровно ноги. Фото: пресс-служба ЧОКБ, Валерий Звонарев

30 лет хромал и терпел боль

− В 13 лет у меня на спине выскочил чири. Не придал этому значения, а потом в школе упал, и он лопнул внутрь. Пошло заражение, оно поражало кость, − вспоминает Виталий Новиков.

Из-за воспаления тазобедренного сустава у парня разрушались кости. Тогда стандартной операцией была длительная фиксация в гипсовой повязке. Больше года Виталий провел в гипсе – в итоге бедренная кость приросла к тазу.

Виталий обращался к врачам, в Ташкенте даже сделали операцию. Но ничего не помогало. Когда мужчине исполнилось 25 лет, он сдался – врачи сказали, что уже не помогут. Знакомые говорили, что такие операции сейчас делают в Германии – на нее и копил 20 лет.

Дома Виталия ждут жена, три сына и внук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуралец сильно хромал, из-за этого все время болела поясница. Сидеть приходилось боком, вытягивая одну ногу. И обязательно что-то пережималось, пострадавшая нога немела и подводила.

− Из-за проблем с тазом нога не доходила до пола сантиметра четыре. Одну штанину приходилось укорачивать. Сейчас надо будет гардероб менять, − смеется Виталий.

Проблемы со здоровьем не мешали Виталию жить почти полноценно. Вместе с женой у них три сына. И работа у него интересная – мужчина руководит строительной организацией.

Несколько лет назад мужчина пришел к терапевту с жалобами на боль в спине. Врач сделал снимки и сказал, что нужно скорее что-то решать с проблемой в тазобедренном суставе. Именно он и направил Новикова в Челябинскую областную клиническую больницу.

− Травматолог Леонид Наумович что-то увидел и единственный верил. Даже я сам не верил, что можно все исправить, − признается Виталий.

Виталий думал, что в России такие операции не делают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разделили кости бедра и таза

Целых 30 лет у Виталия Новикова деформировался скелет. Из-за перекоса таза страдал поясничный отдел, и были постоянные боли в пояснице. С каждым годом двигаться становилось все тяжелее.

− Из-за костного сращения таза и бедра он всю свою сознательную жизнь ходил на прямой ноге. Это очень нехорошо для сустава и поясницы, − отмечает заведующий травматолого-ортопедическим отделением Челябинской областной клинической больницы Леонид Полляк.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Челябинской областной клинической больницы Леонид Полляк Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несколько часов длилась непростая операция. Хирурги разъединили бедро и таз, а полученный дефект заместили эндопротезом.

− Эта операция травматичная, но результат того стоит, − подчеркнул Леонид Полляк.

За последние несколько лет в ЧОКБ прошло три подобных операции. К счастью, таких пациентов в регионе немного.

Операция длилась несколько часов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нужно заново учиться ходить

Мы встретились с Виталием на четвертый день после операции. Он уже легко сгибает ногу в колене и даже ходит. Правда, пока при помощи костылей. Врачи предупреждают – реабилитация будет непростой.

− Вам сейчас, как ребенку, нужно снова учиться ходить, − сказал пациенту травматолог-ортопед Сергей Зайцев.

Виталий Новиков и травматолог-ортопед Сергей Зайцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виталия выпишут из больницы уже в следующую среду. Он уедет в родной поселок. Но курс реабилитации будет длительным.

− За 20 лет он забыл, как все двигается. Но как показывает практика, исход будет хорошим: пациент будет более активным и вернется к работе, − объяснил Сергей Зайцев.

Пока даже по палате ходит с костылями. Непривычно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виталий ждал операцию с конца 2020 года – из-за пандемии очередь немного затянулась. Но не жалеет об этом ничуть. Говорит, главное, что сейчас чувствует себя отлично.

− Уже на операционном столе, когда меня на спину положили, почувствовал, что стало лучше. Смог лечь прямо. Раньше были проблемы с этим: нужно было выбирать специальные позы. А тут лежал так, как давно не лежал.

Виталию нужно заново учиться ходить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас Виталий учится ходить по-новому и уже мечтает о том, как будет играть вместе с маленьким внуком в футбол.

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