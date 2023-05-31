Упал вниз головой с 4 этажа: в Кургане прооперировали парня, которому таз оторвало от позвоночника

Александр и его врач. Фото: пресс-служба НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова

Яркий татуированный Александр попал в курганский центр Илизарова из Тобольска. Он не мог даже пошевелиться – таз, можно сказать, оторвало от позвоночника. Такой случай удивил даже опытных врачей.

Александр умудрился выпасть из окна собственной квартиры на 4 этаже. Парень уселся на подоконник, свесив ножки на улицу. А потом потерял сознание.

– Упал головой вниз, сделав сальто. Основной удар пришелся на ноги и таз. Очнулся уже внизу, – вспоминает Саша.

Ноги, крестец и таз сильно пострадали. Пациента сразу доставили в местную областную больницу. Уже там специалисты зафиксировали кости таза и переломанные ноги специальными аппаратами.

Кости таза настолько сильно пострадали, что по сути его оторвало от позвоночника. В раздробленном крестце повредились нервы – молодой активный парень не мог даже пошевелиться. Тобольские врачи сами не справлялись и решили перевести Александра в медучреждение, которое специализируется на лечении сложнейших повреждениях таза и конечностей – центр Илизирова в Кургане.

Уже там пациента подняли на ноги. Конечно, произошло это не по щелчку пальцев – операция длилась шесть часов. Сначала восстановили формы тазового кольца и крестцового отдела позвоночника. А уже потом надежно их зафиксировали аппаратом Илизарова.

– Во время операции мы «привязали» таз к позвоночному столбу, сейчас наблюдается положительная неврологическая динамика, – отметил руководитель Клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза Центра Илизарова Алексей Гринь.

После неловкого падения верхняя и нижняя половины тела пациенты были соединены только мышцами, поэтому он и не мог двигаться. Зато после операции Саша поворачивается, садится и даже встает.

Врачи уверены, что скоро Саша сможет двигаться, как раньше. А в будущем фиксирующую конструкцию могут сделать внутренней, чтобы «железки» не торчали вокруг бедер.

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