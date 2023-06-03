«Будете плакать, маме не вернем»: у челябинки забрали детей, которых она оставила с бабушкой

Ольга мечтает забрать детей домой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга со слезами на глазах сжимает в руках розового плюшевого мишку, в углу стоит коллекция пластмассовых машинок. Все это принадлежит пятилетнему Артему и четырехлетней Кире. Детей у Оли изъяли, пока она была на дне рождения. Почему нельзя оставлять детей с бабушкой и вернут ли Оле детей, разбираемся вместе с юристом и уполномоченным по правам ребенка.

Дети очень дружны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Написали заявление о пропаже матери

Вечером 5 мая Ольга поцеловала детей, оставила их со своей мамой и поехали отмечать день рождения подруги. По дороге потеряла телефон, но не думала, что ее начнут искать потеряют – планировала вернуться домой следующим утром, семья это знала. Но когда днем в субботу приехала в квартиру, семьи там не обнаружила. Оказалось, дети и пожилая женщина уехали в полицию.

– Мама у меня пожилая, ей 69 лет. Она в обед позвонила в отдел полиции, подъехали сотрудники и сказали, что надо приехать в отделение и написать заявление по поводу пропажи матери. Сказали, что дети посидят в соседней комнате, все будет нормально, – вспоминает Ольга то, что ей рассказала мама.

А потом бабушке сообщили, что детей временно изымают, пока они поживут в социально-реабилитационном центре. Причина проста – Артем и Кира были не со своим законным представителем.

Оказывается, по закону нельзя оставлять несовершеннолетних детей с бабушками, дедушками, тетями и дядями без оформленной доверенности. Ниже мы опубликуем мнение юриста по этому поводу.

Как только узнала о произошедшем, Ольга поехала в полицию. И только потом поняла, что тогда совершила ошибку.

– Это была моя глупость, что сразу со дня рождения поехала. Начальница ПДН спросила у меня: «Что, нашлялась?» – рассказывает Ольга. По ее словам потом произошел словесный конфликт, который привел к тому, что ей пригрозили: мол, еще побегаешь, чтобы детей вернуть. И сейчас они грозят мне тем, что ограничат меня в родительских правах.

Ольга скучает по детям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Закодировалась и собрала все документы

На следующий день Ольга с мамой поехали в социально-реабилитационный центр навестить Артема и Киру. Там им сказали, какие документы нужно собрать, чтобы вернуть детей домой. Оля сразу собрала выписки с работы, характеристики, справки от нарколога и психиатра, что на учете нигде не состоит.

– Побоялась, что из-за дня рождения будут говорить, что у меня с выпивкой какие-то проблемы. Телевизор-то смотрим, все знаем. Поэтому закодировалась, чтобы вопросов никаких не возникало, – объясняет Ольга. Эту справку позже истолковали как «лечение от алкогольной зависимости».

Параллельно с этим Ольга наняла адвоката и обратилась к представителю уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Игорю Майорову. Он сказал, что детей вернут и переживать не стоит.

Артем и Кира на прогулке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

12 мая домой к Ольге приезжала опека, осмотрели жилищные условия. Съемную двухкомнатную квартиру с кучей детских вещей и игрушек сочли «удовлетворительной».

– Я за три дня собрала все документы. У меня их не приняли, сказали: «Быстро все собрали, у нас обычно справку через месяц приносят». Туда позвонил Игорь Иванович, и они сразу сказали, чтобы приносила документы. В пятницу, 12 мая, все сдала, сказали ждать. Потом все это затянулось, нигде никакой ответ получить невозможно. Мне не звонят, не информируют ни о чем.

Артем и Кира в социально-реабилитационном центре. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дети должны быть дома

Артема и Киру изъяли почти месяц назад, 6 мая. Каждый день Оля, одна или с мамой, ходит к детям. Во время посещения, с 17:00 до 19:00 мама успевает пообщаться с дочерью и сыном, обняться с ними и пообещать, что скоро обязательно заберет домой.

– Полные пакеты с едой каждый день приношу. Не только своим, но и чужим детям несу. Они там все в несладкой ситуации оказались. По выходным блины приношу большими стопками, – рассказывает Ольга.

Женщина прислала нам фотографии детей из дома и социально-реабилитационного центра. Глаза погрустнели, дети жмутся друг к другу и с печалью смотрят на маму. У Оли и самой сердце разрывается:

– Там детям говорят: «Будете плакать, маме вас не вернем». Непонятно, что сделать, чтобы детей вернули. Вы мне скажите только. Надо будет звезду с неба достать, достану. Дети должны быть дома. Они сейчас в садик должны ходить, развиваться, гулять, ездить на озера, а они сидят там. Понимаю, когда детей изымают из паршивых условий от матерей-алкоголиков. Но у нас совсем другое.

Каждые выходные семья куда-то выбиралась Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не святая, но готова работать

1 июня Ольге выдали заключение о невозможности передачи детей матери. Документ находится в распоряжении редакции. И там есть пункт, который нас удивил – Ольгу Можаеву 9 раз привлекали к административной ответственности за то, что дети неоднократно оставались без контроля законного представителя. Два года назад погиб отец детей, одной Ольге было очень тяжело это горе и управиться с детьми.

– Ранее у меня были проблемы с профилактикой. Два года назад мужа потеряла, детей воспитываю и содержу одна. Когда меня ставили на учет, все профилактическое проводилось, ко мне никаких вопросов не возникало, все было положительно и хорошо. Они смотрят на прошлое, хотя сейчас все касается данной ситуации, – признается Ольга.

В феврале, апреле и мае раз в месяц детей видели на подоконниках, малыши выкидывали из окон игрушки. В новой квартире мама установила на ручках окон специальные замки, чтобы Кира и Артем точно были в безопасности. Также Ольга заплатила все штрафы.

– Я не говорю, что я святая. Хочу, чтобы со мной работали и чтобы дети оказались дома. Они там страдают и плачут. Им там воспитатели указывают, где сидеть, с кем и как. У меня дети всегда были счастливые: мы каждые выходные ходим в парки, игровые комнаты, у нас обязательно какое-нибудь развлечение. В мае в цирк хотели сходить, не успели, – с грустью рассказывает Ольга.

Кира - стеснительная девочка, но очень любит танцевать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

О Кире и Артеме

Артем родился раньше Киры на 11 месяцев. Сейчас ему 5 лет, а сестренке – 4. Дети очень привязаны к маме и скучают по ней. Но пока она может только обещать им, что скоро они снова будут жить вместе.

– Мы любим проводить время на природе. Когда я готовлю, они со мной сидят на кухне и рисуют. Артем – очень подвижный ребенок, стихи учит и рассказывает. Кира немного стеснительная, но любит танцевать, – с теплом рассказывает Ольга.

Но все это эмоции матери, у которой забрали детей, пусть и на время. Мы изучили страницу в ВК Ольги и пообщались с ней по телефону. О детях она говорит с дрожью в голосе и мечтает вернуть их домой, а в соцсети выкладывает фотографии с ними из разных мест. Кира и Артем выглядят счастливыми.

Мы обратились за комментариями к специалистам, которые работают с этой семьей. А также отправили запрос в министерство социальных отношений, как только получим ответ, опубликуем его.

Артему в январе исполнилось 5 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обещают помочь

Начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка Челябинской области Игорь Майоров:

– В опеке есть какие-то претензии к маме. Мы пытались в телефонном режиме достигнуть договоренностей. Но опека планирует обращаться в суд. Опека нам пока никакие документы не предоставила.

Существует алгоритм действий, который разработало министерство социальных отношений, для того, чтобы забрать обратно ребенка из социально-реабилитационного центра. Если ребенка доставляет полиция, нужно предоставить пакет документов. Я так понимаю, какие-то документы Ольги не соответствуют нормам.

Мы держим ситуацию на контроле, с Ольгой – на связи. Как только узнаем, какие претензии к маме, начнем работать, поможем с адвокатом.

В этой ситуации шансы ограничить маму в родительских правах очень маленькие. Не знаю всех тонкостей, может она что-то недоговаривает. Но только одно уже настраивает положительно к ней: то, что она борется за детей, обращается во все инстанции, бьет во все колокола.

А что говорит юрист?

Как только стало понятно, что детей будет вернуть непросто, Ольга наняла адвоката Анну Аржанникову. Она и рассказала нам, почему детей забрали у родной бабушки:

– Только 1 июня мне удалось получить первый документ – заключение органа опеке об отказе в передаче детей их матери. В данном документе указано, что дети, которые были оставлены на ночь с бабушкой, признаны не просто безнадзорными, а находящимися в социально опасном положении, в связи с отсутствием в ночное время их законного представителя – матери. Это позволило органам полиции поместить детей в центр.

Семейный кодекс не относит бабушек к числу законных представителей ребенка. В то же время ст. 67 Семейного кодекса закрепляете право на общение с внуком бабушек и дедушек.

В целом, несмотря на традиционный институт бабушек в нашем обществе, их права на воспитание внуков в законодательстве никак не закреплены. За неимением других инструментов, мы рекомендуем родителям оформлять доверенность на бабушек, предусматривая право забора ребенка из садика/школы, дачу согласие на медицинские вмешательства и так далее. Но, строго говоря, родительские права и обязанности, связанные с личность родителя, не могут быть переданы по доверенности третьим лицам. Поэтому оформление доверенностей – тоже достаточно дискуссионный вопрос.

Адвокат Анна Аржанникова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Возраст, с которого детей можно оставлять одних дома, разрешать им самостоятельно гулять, либо добираться домой из школы тоже законодательно не закреплен.

Буквальное толкование закона, привлечение к административной ответственности родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, из-за того, что их оставили с бабушкой, очень опасная практика. Так к ответственности могут быть привлечены практически любые родители в нашей стране.

Принцип 6 декларации прав ребенка закрепляет, что малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. Считаю, что в данном случае таких исключительных обстоятельств просто нет.

На данный момент, по факту нарушения прав Ольги и ее детей мы обратились в прокуратуру района, к уполномоченному по правам ребенка РФ и в администрацию президента. Наш президент Владимир Путин на Первом съезде родителей России говорил, что решать семейные проблемы необходимо без лишнего формализма и максимально деликатно, так как цель работы – не разлучение детей и родителей, а укрепление семьи, и изъятие детей – это крайняя мера.

Заключение опеки как немотивированное и несоответствующее фактическим обстоятельствам, мы будем обжаловать Управление социальной защиты Администрации г. Челябинска, в случае если мы не будем услышаны на вышестоящем уровне обратимся за судебной защитой.

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