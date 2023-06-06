«Не покупайте это ядовитое дерьмо»: курганский губернатор резко высказался о напитке «Мистер Сидр», который убил 28 человек

Вадим Шумков выступил против паленого алкоголя. Фото: Сцосети / УМВД по Ульяновской области

Власти Курганской области призвали зауральцев отказаться от покупки страшного напитка под названием «Мистер Сидр», от которого погибли уже 28 человек, а более 50 находятся в больницах. Торговым точкам дан указ убрать отраву с полок.

– Друзья, не покупайте это ядовитое дерьмо. Не давайте этого делать своим близким. Спасите жизнь себе и своим детям. Тем, кто продает из-под полы подобную гадость, – не портите жизнь себе и своим близким. Выбросьте это немедленно, – призвал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В Челябинской области нашли около тысячи бутылок напитка. Все они из старых партий, но ради безопасности граждан, алкоголь изымает полиция.

Напомним, в пойле нашли метанол и этилбутират, смертельные для человека. Он также продавался без сертификатов качества. Производитель задержан. Продукцию его компании изымают по всей стране.

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