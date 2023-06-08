В Курганской области изымают из магазинов сидр и отправляют на проверку

На складах обнаруживают все новые и новые емкости с сидром. Фото: УМВД по Курганской области

В Курганской области полицейские изымают у продавцов сидр. Ищут напиток, произведенный в Самарской области. Именно сидром одного из самарских производителей отравились десятки человек в разных регионах. Среди пострадавших — зауральская школьница.

Как рассказали в УМВД по Курганской области, сидр не просто так забирают из торговых точек, а отправляют на исследование. Эксперты будут выяснять, есть ли в сладком напитке яд.

Накануне в Каргаполье со склада магазина забрали две тридцатилитровые кеги с напитком. Из магазина в Щучье изъяли еще 60 литров напитка. А в Куртамышском районе обнаружили сразу 19 30-литровых тар с сидром.

Напомним, в напитке «Мистер Сидр» содержался метиловый спирт. От отравления им в России погибли уже больше трех десятков человек.

В Курганской области ядовитый сидр попробовала 17-летняя школьница. В результате девочку госпитализировали с отеком мозга.

В Следственном комитете после этого возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У владельца магазина разливных напитков нашли 17 тыс. литров опасного сидра. Предприниматель рассказал, что сам забрал емкости из всех своих торговых точек и привез на склад, как только узнал о случаях отравлений.

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